Abengoa amplía de nuevo el período de adhesiones al contrato de 'lock-up' hasta el 28 de enero

El pasado 15 de enero, el grupo presidido por Gonzalo Urquijo ya procedió a ampliar el plazo que había dado para las adhesiones hasta este mismo lunes.

Los títulos de Abengoa cerraron hoy en Bolsa con una subida de más del 12%, hasta los 0,0228 euros, siendo de los valores más destacados del mercado español en la sesión.

De esta manera, la firma sevillana solicita a impugnantes, entidades avalistas y acreedores del denominado 'New Money 2' y del 'Old Money' que sean acreditantes que envíen las cartas de adhesión a dicho contrato no más tarde del próximo 28 de enero, en la medida en que no lo hayan hecho todavía.

Asimismo, ha ampliado el plazo para el envío de instrucciones por los correspondientes bonistas a los efectos de adherirse al contrato de 'lock-up' (esto es, el plazo límite del documento de adhesión que se ha compartido con los bonistas) hasta el próximo 25 de enero.

A finales de 2018, Abengoa suscribió el contrato de bloqueo o 'lock-up' con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayoría del llamado 'New Money 2' --tramo 2 de la deuda nueva de la empresa andaluza tras el acuerdo de reestructuración alcanzado en 2017--, en el marco del proceso de reestructuración financiera, para lo que abrió un proceso de adhesión para el resto de sus acreedores financieros.