Ábalos emplaza a una subcomisión del Congreso la decisión sobre hipotéticos peajes en las carreteras

"Tenemos que dotarnos de un modelo de sostebilidad para la red viaria de alta capacidad y, para eso, hemos planteado la subcomisión de estudio en el Congreso", indicó Ábalos tras intervenir en una jornada ferroviaria organizada por el diario digital 'El Español'.

"Hay que tener claro que la red de carreteras exige una serie de recursos para su conservación y garantizar su seguridad", subrayó el ministro. "Pero también que la sostenibilidad no sólo es financiera, también es medioambiental", añadió.

El ministro emplazó así al eventual acuerdo que se pueda lograr entre todas las fuerzas parlamentarias en la Cámara Baja al ser preguntado por la propuesta de las grandes constructoras de poner en marcha 'peajes inteligentes' en las vías de acceso a Madrid y Barcelona para reducir la contaminación y la congestión y lograr recursos para mantener las vías.

No obstante, Ábalos también ha emplazado a esta comisión otras cuestiones sobre el futuro de la red, como es el futuro de las autopistas de peaje que comienzan a revertir al Estado al concluir sus contratos de concesión, la primera de ellas, la AP-1 Burgos-Armiñón, el próximo 30 de noviembre.

El ministro indicó no obstante que el modelo de sostenibilidad que se acuerde para la red de carreteras españolas debe ser global, "y no para una parte", y tener en cuenta la sostenibilidad medioambiental y no sólo la económica.

"Yo tengo unas idas básicas sobre este modelo de sostenibilidad, que pasan por igualar las condiciones de acceso a las vías en todos los territorios, por vertebrar y por posibilitar que, por ejemplo, los usuarios recurrentes tengan ciertas ventajas y que nadie tenga que externalizar sus costes", detalló el titular de Fomento.