Ábalos, dispuesto a mediar entre taxi y VTC, pero insiste en que "no es problema nacional"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, asegura que "no le importa" entrar a mediar en el conflicto abierto entre el sector del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el de empresas como Uber y Cabify, si "las partes lo piden".

Ábalos insistió no obstante en que este conflicto "no es un problema nacional", sino que "está localizado" en Madrid y Barcelona y alguna otra gran ciudad donde operan los VTC.

Además, recordó que, según lo establecido por el Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó el pasado año, son las comunidades autónomas las que tienen que regular estos dos modos de transporte, que además son actividades urbanas. "Es una norma que obliga, da igual si gusta o no gusta", añadió.

Durante su visita a Fitur, donde precisamente están concentrados los taxistas de Madrid, que además secundan un paro indefinido desde el lunes, el ministro remarcó que se trata de un conflicto que 'heredó' del anterior Gobierno.

"El Ejecutivo anterior dice que lo había arreglado, pero, si es así, cómo es que nada más tomar posesión lo primero que me encontré fue a los taxis en la calle", se preguntó irónicamente el ministro. "No me había dado tiempo a desarreglarlo, añadió".

Para Ábalos, es preciso encontrar "un marco de competencia leal para taxis y VTCs, dos servicios distintos que además el consumidor exige, para procurar que coexistan con una regulación equilibrada". "Porque hasta ahora el taxi está hiperregulado y las VTC desreguladas", aseguró.

BATALLA PARA EL AMBITO LOCAL Y REGIONAL.

Así, Ábalos insistió en que la batalla abierta entre el taxi y los VTC debe dirimirse en el ámbito local y regional, tanto por tratarse de transportes urbanos, que además en el caso de las VTC sólo tienen especial incidencia en varias ciudades, como porque así lo establece la ley.

El ministro recurrió incluso a la Constitución para sustentar esta consideración. "Deja claro que los transportes, en cuanto quedan en el ámbito de un territorio, son competencia autonómica", indicó.

"Toca regular de acuerdo a la normativa y la normativa establece claramente que que las comunidades y, en su caso, ayuntamientos, en función de su competencia, tienen capacidad reguladora del transporte urbano, incluidas las VTC, que son un transporte urbano", declaró el ministro.

Ábalos se mostró dispuesto no obstante a mediar, al ser preguntado, y siempre que los dos sectores lo requieran. "Si quieren las partes, no me importa mediar", aseguró. "Nosotros tuvimos una experiencia en la que no tuvimos solidaridad y ánimo de los que ahoran nos protestan, pero nosotros no actuamos igual", añadió.

No obstante, repitió una vez más que el ordenamiento jurídico está para cumplirlo. "Y hoy por hoy, esta es una competencia que corresponde regularla a la comunidad autónoma, le guste o no le guste".

CONFLICTO "PREVISIBLE".

El ministro consideró además que se trata de un conflicto que "era previsible" ante la aprobación por parte de un anterior Gobierno del PP la ley por la que se establece una proporción de un VTC por cada treinta taxis, una ratio que "ni siquiera cuando se aprobó se cumplía".

Además, son dos modos de transporte que, pese a operar en un mismo espacio territorial, estaban regulados por distintas administraciones. Situación que asegura el actual Gobierno resolvió con el Decreto que aprobó el pasado año para traspasar la competencia al ámbito regional.

"Lo que hicimos con el Decreto fue situar al problema en el espacio donde se puede arreglar", remarcó, "pero tienen que haber voluntad de arreglarlo", sopesó.