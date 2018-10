Ábalos afirma que sólo pasó al Ministerio el billete de su viaje a Perú ante acusaciones del PP

Ábalos respondía así a las dudas manifestadas en el pleno del control al Gobierno del Senado por el senador del PP Francisco Martín Bernabé sobre la agenda y los gastos del viaje del ministro a Perú entre los pasados días 15 y 17 de octubre.

El ministro aseguró que el billete de avión es el único gasto del viaje que costeó el Ministerio. "No he pasado ni el coste de un café", garantizó. "Todo lo he costeado yo porque es mi tiempo, mi familia y mi dinero", añadió Ábalos.

Respecto al hecho de que, según denunció el senador popular, con ocasión del viaje, el pasado 12 de octubre el ministro no asistiera al Desfile y la recepción del Rey con ocasión del día de la Fiesta Nacional, Ábalos aseguró "haber hecho patria apoyando a las empresas españolas en el exterior", dado que este era el motivo del viaje.

Posteriormente, el titular de Fomento "animó" al PP a preguntar a los empresarios españoles por los que asegura haber "dado la cara en Perú" si "están contentos" con sus gestiones.