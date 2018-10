(AMP) El sector del gran consumo alerta de que la subida de impuestos reducirá el crecimiento y pide reformas

El presidente de Aecoc, Javier Campo, ha alertado de que la subida de impuestos reducirá el crecimiento de las empresas, al tiempo que ha exigido la necesidad de reformas estructurales coherentes para mejorar la competitividad y la productividad de la economía española.

"Al subir los impuestos vamos a reducir el crecimiento a corto plazo y con el paso de los años se irá aumentando el gasto social que harán más difícil la solución de problemas y agravará esta situación. Hay que reducir los costes de residencia como los impuestos y el coste de la energía", ha asegurado Campo durante la inauguración del 33 Congreso Aecocc de Gran Consumo, que se celebra esta semana en Madrid.

De esta forma, Campo ha insistido en que es necesario hacer reformas estructurales que sean "coherentes" con los problemas que tiene la economía española y que sean "consistentes en el tiempo", para que permitan resolver parte de los problemas del futuro y competitividad.

Por otro lado, el presidente de Aecoc ha comparado la situación española con la actual italiana y ha advertido de que "España no es Italia, pero lo podría llegar a ser". "El comportamiento de la economía depende de la estabilidad política y de la capacidad de abordar reformas estructurales que mejoren su competitividad. Estamos asistiendo a una italianización de la política española", ha indicado, recordado que el crecimiento español está "siendo bajo", similar al de Italia. "Iremos convergiendo a uno similar de no haber reformas", ha insistido.

Campo ha exigido "estabilidad política, institucional y regulatorio" para hacer frente a la actual situación económica. "Necesitamos verdaderas reformas estructurales, reducir el paro estructural y mejorar nuestra productividad si queremos subir los salarios y mejorar el consumo", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente de Aecoc se ha mostrado pesimista de cara al mantenimiento del sistema de pensiones en España. "Estará contra las cuerdas en los próximos años, y en ocho o diez años veremos que será insostenible. No vamos a tener buenas noticias para el crecimiento potencial en los próximos. No quiero ser negativo, pero hay que ponerse a ello. Hay que incrementar la población activa y retrasar la edad de jubilación. No podemos aspirar a jubilarnos a los 65 años y pensar en hacerlo a los 70".

Campo ha recordado que la productividad en España es un 30% inferior a la de la Unión Europea, pero su crecimiento potencial se encuentra en torno al 1% salvo que se hagan reformas que impulsen el crecimiento. "Nuestra productividad es excesivamente baja y hay un gran potencial de mejora. Tenemos que mejorar la tasa de natalidad y ocuparnos de la gente joven, además de necesitar una política de inmigración inteligente porque la vamos a necesitar", ha subrayado, al tiempo que ha reivindicado una "verdadera reforma educativa".

CONSIDERA QUE LA ENTREGA A DOMICILIO SERÁ INSOSTENIBLE

Además, ha incidido en la necesidad de "preservar el mercado único interior". "Que haya comunidades autónomas que estén planeando hacer su propia ley de sostenibilidad es una auténtica barbaridad", ha subrayado sobre la diferencia de legislaciones y normativas que hay en las diferentes regiones.

Por otro lado, Campo se ha referido al auge del 'ecommerce' en España y al problema de la movilidad, del coste de la última milla y de los tiempos de entrega, que considera que "no será sostenible ni medioambiental ni económicamente" a no ser que se haya sinergias entre los diferentes operadores.

"¿Quién va a poner los 'lockers'? ¿Amazon, El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour? Nosotros apostamos por la colaboración, por tener sistemas compartidos para tener sinergias e la última milla porque si no, nos vamos a ver abocados a una regulación que no nos va a gustar. Queremos que el gran consumo no sea visto como el problema sino como la solución", ha destacado.