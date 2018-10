(AMP) Telefónica lanzará Movistar Home antes de Navidad a un precio de 79 euros

Telefónica iniciará la comercialización de Movistar Home, el nuevo dispositivo inteligente para el hogar de la operadora que integrará la Inteligencia Artificial (IA) de su asistente digital Aura, para la próxima campaña de Navidad, en la que se pondrá a la venta a un precio de 79 euros.

La compañía ha presentado este jueves de forma oficial Movistar Home en un especial del programa Late Motiv de Andreu Buenafuente, que ha contado además con la presencia del tenista Rafa Nadal, y en la que ha anunciado alianzas como empresas como El Corte Inglés, Twitter o Iberia para mejorar los servicios ofrecidos a los clientes.

El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, ha asegurado que este nuevo dispositivo es "un paso más" en la historia de la operadora, ya que llevará la IA a su servicio convergente Fusión con el fin de cambiar "realmente la experiencia en el hogar" de los clientes.

Gayo ha remarcado que hace seis años Movistar "revolucionó" el sector con el lanzamiento de su oferta convergente y posteriormente lanzó una nueva televisión que se convirtió en "buque insignia" de la compañía. "Ahora empezamos una nueva aventura trayendo la IA", ha agregado.

Los clientes de Movistar Fusión han podido reservar Movistar Home hasta el pasado 16 de octubre por un precio promocional de 49 euros para las 5.000 primeras unidades, cuyo stock se ha agotado tras recibir "bastantes más" peticiones que dispositivos a la venta. La fecha de entrega de estas reservas será del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2018.

La compañía también ha anunciado que lanzará una campaña navideña en torno a su nuevo dispositivo que se podrá adquirir en todos los canales de la operadora y con posibilidad de financiarlo en 12 o 24 meses. Telefónica calcula que hay 12 millones de clientes potenciales de Movistar Home, ya que su servicio de televisión ya está presente en más de cuatro millones de hogares.

Movistar Home tiene una pantalla de ocho pulgadas y una cámara de alta sensibilidad para hablar incluso en horario nocturno y gran angular para poder llegar a diferentes partes de un salón de tamaño medio. Además, cuenta con interacción natural con procesador Intel Atom y tecnologías de voz de dicha compañía y permite un "control total de la privacidad" al poder desconectar la cámara y el micrófono.

Telefónica adelantó en el pasado Mobile World Congress (MWC) la creación de Movistar Home, un dispositivo que nace con todos los servicios en el hogar de la compañía integrados, por lo que permitirá al usuario gestionar los contenidos de televisión, así como las comunicaciones y la conectividad del hogar. En concreto, podrá olvidarse del mando a distancia, encontrar siempre un contenido relevante que ver, no perderse nunca un contenido que le interese, sustituir el teléfono fijo y gestionar la conectividad Wi-Fi.

ACUERDOS CON EMPRESAS

El responsable de datos de Telefónica, Chema Alonso, ha detallado que Movistar Home empezará ofreciendo servicios asociados con los productos de Telefónica en el hogar, pero ha incidido en que es un ecosistema abierto y la compañía ya está trabajando con socios y empresas para dotarlo de nuevas funcionalidades que mejoren la experiencia de cliente.

Por ejemplo, Movistar Home permitirá al usuario descubrir en El Corte Inglés productos relacionados con los contenidos que se estén emitiendo y disponibles en un catálogo específico dinámico. Otra funcionalidad que se incorporará a final de año es la posibilidad de que el usuario consulte información y realice otras gestiones sobre los vuelos de Iberia.

Asimismo, Movistar Home permite integrar en su segunda pantalla la conversación y la interacción de televisión en Twitter. ya que mostrará al usuario lo más relevante que se está comentando en la red social mientras ve un determinado contenido. Además, al final de año ofrecerá un juego vocal interactivo de preguntas y respuestas que convertirá al dispositivo en una plataforma de juegos en familia.

El director de innovación de Telefónica Aura, Antonio Guzmán, ha asegurado que Movistar Home no es un asistente que responderá a preguntas generales, como pueden ser Google Home o Echo de Alexa, sino que busca completar el ecosistema ya creado por Telefónica y gestionar las relaciones que mantienen los clientes residenciales con la operadora, por lo que no esté destinado a personas que no son de la compañía.

En este sentido, agrega que la intención no es dotar a Movistar Home de multitud de casos de uso, sino que se irán incorporando de forma progresiva aquellos que más demanden los clientes. Por ejemplo, reemplazará "por completo" al teléfono fijo, un dispositivo que estaba en desuso por sus funcionalidades básicas, que ahora se verán ampliadas con Movistar Home.

El dispositivo inicialmente tendrá el español como idioma nativo, aunque en un futuro podrá aprovechar que Aura está disponible en otras lenguas para ampliar sus servicios. La compañía incide en que será un dispositivo autoinstalable de la manera más sencilla posible para el usuario, aunque en caso de que sea necesario podrá asistir un instalador.