(AMP) Nokia investiga "ciertas prácticas" en Alcatel Lucent, adquirida en 2016

Las acciones de la compañía finlandesa llegaban a caer más de un 8% en la Bolsa de Helsinki tras admitir la multinacional su inquietud por las prácticas detectadas en la documentación registrada por Nokia ante la Comisión de Valores del Mercado de EEUU, aunque en los últimos minutos de negociación enjugaban estas pérdidas a aproximadamente un 5%.

"Durante el curso del actual proceso de integración, nos informaron sobre ciertas prácticas relativas a problemas de cumplimento en el antiguo negocio de Alcatel Lucent que han suscitado inquietudes", señala la compañía finlandesa.

Nokia explica en el documento que ha abierto una investigación interna al respecto y ha comunicado el asunto "voluntariamente" a los reguladores competentes, con los que está colaborando para resolver la cuestión.

En este sentido, la finlandesa advierte de que la resolución de este asunto podría conllevar potenciales sanciones, incluyendo la posibilidad de ser multada, lo que tendría un efecto adverso en su negocio, marca, reputación y posición financiera.

No obstante, la firma ha emitido posteriormente un comunicado "dada la reacción del mercado" para aclarar que confía en que la investigación abierta no tenga un impacto material en la compañía, subrayando que no ha encontrado ninguna evidencia que sugiera que se aplicarían sanciones penales en este caso y que es muy probable que cualquier multa fuera "limitada y sin impacto material".

Asimismo, la compañía explica que ha comunicado el caso a los reguladores por precaución y en un espíritu de transparencia, aunque subraya que la revelación de esta cuestión forma parte de la sección de factores de riesgo de su informe anual, donde enumera varios riesgos que podrían tener un impacto en la empresa, aunque su divulgación "no refleja la evaluación de Nokia sobre el impacto esperado o probable de la investigación".