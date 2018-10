(AMP) La Naval anuncia un ERE de extinción para los 177 trabajadores de la empresa

La dirección del astillero La Naval y el administrador concursal han comunicado este miércoles al comité de empresa que va a proceder a presentar "en las dos próximas semanas" un ERE de extinción para toda la plantilla, alrededor de 177 trabajadores.

Un año después de iniciarse el proceso concursal, la empresa se ha visto abocada a su liquidación tras agotar la tesorería, la ausencia de un inversor después de más de año y medio de búsqueda y la falta de una respuesta concreta por parte del armador Van Oord para si contemplaba concluir la draga Alexia que sigue en las gradas del astillero con su construcción paralizada.

Tras comunicar su decisión al comité de empresa, fuentes de La Naval han confirmado a Europa Press que "se ve obligada a solicitar, en breve", el inicio de un expediente de extinción.

El secretario general del comité, Juanjo Llordén, ha asegurado que, tanto el director general como el administrador les han comunicado durante la reunión que, tras reunirse este martes pasado con representantes del ministerio, "no detectaron ninguna intención de ayudar para dar garantías al armador Van Oord de que puede seguir con la construcción de la draga en el astillero con garantías", una de las premisas para evitar el cierre de La Naval.

La dirección presentará el ERE de extinción "antes de final de mes" y lo retiraría solo en caso de que surgiera un inversor durante el periodo de consultas con los trabajadores y de tramitación del expediente.

Llordén ha señalado a Europa Press que lo ocurrido era "algo esperado" después de que hace un mes el armador holandés pusiera como condición para seguir con la construcción de la draga que garantizaba la continuidad del astillero la presencia de "un inversor de garantías".

En ese punto, ha remarcado que "nadie se puede dar por no avisado porque esto se veía venir hace tiempo. Cuando Van Oord empezó a poner pegas, se veía que íbamos a la liquidación sí o sí", ha declarado, aunque ha entendido que "quiera asegurarse de que si hacía la draga, alguien le iba a asegurar la financiación; pero ¿quién la avala? eso tiene que salir o de los bancos o de los gobiernos".

MILAGRO

El portavoz del comité ha manifestado que siempre se espera "que se produzca algún milagro, pero aquí el único milagro posible era que Van Oord dijera que quiere hacer la draga, y no lo ha hecho. "Y se supone que no lo va a decir porque si por lo menos los gobiernos se pusieran de acuerdo para convencerles, todavía, pero lo veo imposible", ha añadido.

Llordén ha lamentado que se vaya a dejar morir un astillero "que ha hecho la draga y uno de los gaseros más grandes del mundo, del que depende el pan de unas 3.000 o 4.000 familias, más los conocimientos técnicos que se han generado en este tiempo".

El representante de la plantilla ha criticado a su vez el papel del Gobierno Vasco porque tiene "una responsabilidad institucional y empresarial ya que la Margen Izquierda viene siendo castigada por decisiones políticas injustas durante décadas y tiene una de las tasas de paro más altas del país".

Respecto a la opción que alrededor de 150 trabajadores tienen firmada que les garantiza un puesto en alguna sociedad pública, Llordén ha señalado que esa alternativa supone "el cierre del astillero porque, si nos vamos nosotros, podrá seguir fabricando lo que sea, pero no barcos, y no sé si el Gobierno Vasco no quiere ver que son 4.000 los empleos en riesgo".

MANIFESTACIÓN SESTAO

Desde que arrancó octubre, el comité intensificó sus llamamientos a la creación de una mesa tripartita con presencia de los gobiernos vasco y central y los sindicatos tanto en Madrid como en Vitoria.

El comité había convocado una manifestación para la tarde de este miércoles en Sestao previa a la comunicación del ERE de extinción y ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la marcha que llevarán a cabo en Sestao contra el cierre del astillero y en demanda de soluciones que garanticen la viabilidad de la empresa.

La marcha partirá a las seis y media de la tarde de La Naval de Sestao y concluirá ante el Ayuntamiento de esta localidad, cuya Junta de Portavoces aprobó este lunes una declaración institucional de apoyo al astillero y a la marcha de este miércoles.

Esta manifestación no será la única movilización prevista para esta semana, ya que este jueves los trabajadores volverán al Parlamento vasco coincidiendo con el debate de una proposición no de ley de EH Bildu y Elkarrekin Podemos sobre la Naval y, al igual que el pasado viernes, se concentrarán en el exterior de la Cámara vasca.