(AMP) Naturgy recurrirá ante la Audiencia Nacional la multa de 19,5 millones impuesta por la CNMC

Naturgy recurrirá ante la Audiencia Nacional la sanción de 19,5 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a su filial Naturgy Generación por presentar precios elevados en sus ofertas al mercado eléctrico, alterando el despacho de generación.

Fuentes de la compañía indicaron a Europa Press que su actuación fue "en todo momento" conforme a las reglas establecidas en la Ley del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo para la actividad de generación, y "por tanto no puede ser sancionada".

Para la energética, la multa impuesta por el regulador es "discriminatoria" y afecta sólo a determinadas centrales, "las más baratas, precisamente las que funcionan", añadieron.

Así, señalaron que rechazan la base de la sanción, que es que las centrales de ciclo combinado no puedan ofertar sus costes reales de funcionamiento. "En consecuencia, que no puedan recuperar sus costes de personal, impuestos, etc", añadieron.

Además, destacaron que las ofertas de las centrales sancionadas se han registrado entre las más baratas del conjunto de ciclos combinados del sistema eléctrico español y añadieron que las centrales de ciclo están "muy infrautilizadas".

Con esta tesis, subrayaron que la CNMC obligaría a ofertar por debajo del coste real de funcionamiento. "De confirmarse la doctrina de la CNMC habría que cerrar todos los ciclos, porque no serán capaces de cubrir sus costes de funcionamiento", advirtieron.

La CNMC ha multado a Naturgy Generación con ese importe por infracciones graves de la ley del Sector Eléctrico. En concreto, presentó precios elevados en sus ofertas al mercado eléctrico que alteraron el despacho de generación.

Los hechos se produjeron entre octubre de 2016 y enero de 2017 en ocho centrales de ciclo combinado -Besós 4 y Puerto de Barcelona 1 y 2, que se encuentran en la zona de Cataluña, Sagunto 1, 2 y 3 en la zona de Levante Norte, Málaga 1 en la zona Andalucía Oriental y San Roque 1 en la zona de Campo de Gibraltar.