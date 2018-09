(AMP) ITP Aero invertirá 14,2 millones en una nueva planta en Derio (Vizcaya) para 2019

ITP Aero invertirá 14,2 millones en una planta en Derio (Vizcaya) que se dedicará al diseño y fabricación de Externals, componentes utilizados en el recubrimiento de motores aeronáuticos, y que entrará en funcionamiento en la primavera de 2019.

El acto de colocación de la primera piedra se ha desarrollado este miércoles en Derio, dentro del Parque Tecnológico de Vizcaya, con la presencia de la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, entre otras autoridades, además del director general de ITP Aero, Carlos Alzola.

Esta planta, ubicada muy cerca de la sede central de ITP Aero en Zamudio, acogerá a 160 empleados entre los próximos 2 y 3 años de los que, aproximadamente 100, serán reubicaciones del actual centro de la compañía situado en Ugaldeguren y 60 nuevos puestos de trabajo. De ellos, alrededor de la mitad tendrán un nivel de estudios superior.

Las nuevas instalaciones estarán en funcionamiento en la primavera de 2019 y supondrán una inversión de 14,2 millones de euros. La planta contará con oficinas de ingeniería, desarrollo y producción de diversos componentes, además de albergar la sede global del área de negocio de Externals de ITP Aero, que también se desarrolla en otro centro ubicado en Vizcaya, así como en Alcobendas (Madrid), India y México.

En la actualidad, ITP Aero diseña y fabrica Externals para los principales motoristas aeronáuticos a nivel mundial (Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell). Según han subrayado, dentro de la cartera de productos de Externals, ITP Aero es una de las tres primeras compañías del mundo en el segmento de tubería aeronáutica-uno de los productos que comercializa Externals-.

En el transcurso del acto, Alzola ha destacado que la nueva planta se enmarca en los planes de crecimiento establecidos en el Plan Estratégico ITP 2020, que apuesta por intensificar los esfuerzos de I+D y "responder a las previsiones de crecimiento de la industria aeronáutica mundial". En concreto, ha apuntado que la estimaciones apuntan a que harán falta 42.000 nuevos aviones en los próximos 20 años y, en este escenario, ITP Aero se "ha ido posicionando" en los distintos programas con una "participación creciente".

El director general de ITP Aero ha señalado que, en el caso de la demanda de Externals, se espera que aumente "significativamente" a lo largo de los próximos años debido a los requisitos tecnológicos y medioambientales "cada vez mayores" que deben cumplir los nuevos motores aeronáuticos y que añaden valor y responsabilidad a los sistemas secundarios como Externals.

Precisamente, debido a esa "creciente demanda" de Externals, la nueva planta ampliará su actual cartera de productos incluyendo elementos "más complejos y de mayor valor añadido". Para ello, estas nuevas instalaciones incorporarán nuevas tecnologías, como capacidades de procesos avanzados de unión y conformado de superaleaciones.

Alzola ha añadido que, con esta nueva planta, se habrán puesto en marcha dos nuevas instalaciones en dos años, "reflejo de las ambiciones de crecimiento de ITP Aero" y, en concreto, ha subrayado que este centro de Derio es la primera "inversión importante" que se lleva a cabo tras el cambio accionarial después de que Rolls-Royce se hiciera con el 53,1% de las acciones de la compañía, que estaban en manos de Sener.

El director general de la compañía, que no ha querido pronunciarse sobre los posibles planes de la multinacional británica respecto a su presencia en la empresa, ha destacado que, con la puesta en marcha de esta nueva planta se inicia una "nueva etapa" que confía en que sea de "muchos éxitos", y ha añadido que el grupo espera continuar con la "senda de crecimiento" este año. "El propósito es seguir creciendo", ha añadido.

Sobre la incidencia del Brexit, Alzola ha apuntado que supone una "clara incertidumbre" y se está evaluando la situación con la intención de "intentar anticiparse" a lo que pueda ocurrir, aunque no prevén un "impacto significativo" sobre el negocio.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado que la puesta en marcha de esta planta supone "parte de su apuesta dentro de, sector".

En este sentido, ha subrayado la importancia de sector vasco de aeronáutica que el pasado año aumentó un 8% su facturación y algo más de un 6% el empleo, que, además, es de "calidad". Precisamente, ha destacado que conseguir "más y mejor empleo" en Euskadi es una de las "obsesiones" del Gobierno Vasco.

Ello, según ha indicado, no se puede lograr si no se hace una apuesta "muy importante" por la I+D, algo que "hace" ITP Aero. "Si no somos capaces de invertir en tecnología y esta planta es señal de que se está haciendo, no vamos a poder estar bien posicionados como país y como empresa", ha añadido.