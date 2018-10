(AMP) Galicia hará frente común con Asturias para una solución en Alcoa y ambos presidentes se reunirán

Galicia hará "frente común" con el Principado de Asturias para buscar una solución "conjunta" ante el anuncio de cierre de las fábricas de Alcoa en Avilés y A Coruña. En este sentido, está previsto que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el del Principado, Javier Fernández, se reúnan este viernes a las 16,30 horas en la sede del Gobierno asturiano, según han confirmado fuentes del Principado

En declaraciones a los medios en Santiago, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, explicó, como había avanzado Feijóo que haría, que en la mañana de este miércoles ambos mandatarios autonómicos se pusieron en contacto para "actuar de forma coordinada y hacer una evaluación conjunta de la situación".

Al respecto, la Xunta ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que se producirá un encuentro esta semana, concretamente el viernes, en el que se buscará una hoja de ruta conjunta y con el fin de solicitar la implicación del Gobierno central y, singularmente, del Ministerio para la Transición Ecológica.

Francisco Conde también ha informado de que se le ha trasladado al Gobierno central "la situación que se está planteando para identificar qué tipo de medidas" se pueden poner en marcha por parte del Ejecutivo, con el fin de "revertir esta situación injusta" y en la que "Galicia lleva trabajando muchos años para que no se produjera". A este respecto, también se ha puesto al lado de los trabajadores, para hacer "frente común" también con ellos.

PARTIDA DE LOS PRESUPUESTOS

Previamente, en una comparecencia ante los medios tras reunirse con el alcalde de Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticó que el Gobierno central no haya gastado la partida económica reservada en los presupuestos generales de 2018 para empresas electrointensivas.

El director de Alcoa en Galicia se puso en contacto este mismo miércoles con el conselleiro de Economía para transmitirle la noticia del cierre de ambas plantas, al respecto de lo que Feijóo ha señalado que, pese a que "es cierto" que los precios de la energía en España "perjudican la competitividad de las empresas electrointensivas", "siempre hubo una solución en los últimos diez años".

"Siempre encontramos una solución, siempre estuvimos trabajando con el Gobierno central para encontrar una solución", ha añadido, antes de recordar que, tanto el conselleiro de Economía de la Xunta como su homólogo en el principado de Asturias, habían transmitido su preocupación sobre esta cuestión al actual Gobierno central, pero --dijo-- sin recibir respuesta.

"Aún no tenemos fluidez con el Ministerio correspondiente para hablar de este asunto, porque no tenemos una respuesta, el conselleiro planteó, como el consejero del Principado de Asturias y no tenemos respuesta", ha lamentado.

"Es una mala noticia para Asturias y para Galicia, y también para España desde el punto de vista de empleo industrial; España es una potencia en alumina-aluminio y ahora se queda solo la planta de San Cibrao --la industria de Alcoa en Cervo--", ha manifestado.

FRENTE COMÚN

Feijóo mantuvo una conversación con su homólogo asturiano, como confirmó el conselleiro de Economía, Francisco Conde, en declaraciones a los medios tras participar en un acto de Atiga. Asimismo, el Gobierno gallego se puso en contacto con el Ejecutivo central.

"Galicia lleva trabajando muchos años para que no se produjera (esta situación) y entendemos que el Gobierno debe trasladar propuestas concretas. Lo llevamos intentando hace muchos años, trabajando en un sistema de interrumpibilidad compatible con el marco normativo comunitario", ha esgrimido Conde.

Al respecto, ha añadido que, desde el cambio de Gobierno, han intentado que "se pusiesen en marcha esos mecanismos de compensación que, lamentablemente, no se pusieron en marcha". "Y aún no tenemos un escenario claro para 2019", ha agregado.

El titular de Industria ha recordado que Galicia "lleva trabajando diez años para garantizar la viabilidad y continuidad" de Alcoa, y en este sentido, ha sostenido que "en ese contexto entendían que el Gobierno tiene que dar una solución". Hasta ahora, se había alcanzado un mecanismo compatible con el marco de la Unión Europea y "es cierto que ahora hay una falta de concreción del Gobierno".

"Pero tenemos que seguir trabajando para identificar como se puede dar una solución", ha aseverado Francisco Conde, quien ha detallado que tras comunicar la situación que se ha dado, ahora es momento para ver "qué tipo de propuestas se pueden impulsar y qué puede haber una respuesta que dé una solución a la situación de la planta en Galicia y en Asturias".

LA EMPRESA: "DAR RESPUESTA DE COMPETITIVIDAD"

Con todo, Conde también ha advertido de que la empresa, para garantizar su viabilidad, y si bien es cierto que el precio de la luz es importante, "debe dar una respuesta en términos de competitividad y de inversión", como, añadió se ha trasladado desde hace "muchos años".

En este sentido, también ha pedido a la empresa que, después de tantos años, tiene que "haber una concreción más allá de lo que se trasladó esta mañana a Gobierno y trabajadores".

"La Xunta siempre ha trasladado en el pasado que el apoyo a través de la orden de interrumpibilidad y del precio energético, tenía que venir acompañado de un esfuerzo por parte de la empresa en materia de inversiones. Y ahí es donde siempre se posicionó la Xunta de Galicia para poder tener un mecanismo estable para dar certidumbre no solo a Alcoa, sino al conjunto de empresas electrointensivas", ha expuesto, al ser preguntado por cuáles era la respuesta que se le pedía a le empresa.

"Lo que va a hacer (este) Gobierno (gallego), es estar al lado de los trabajadores; seguiremos haciendo frente común con los trabajadores y el Gobierno de Asturias para afrontar esta situación e identificar si se puede articular una solución", subrayó, en otro momento de su intervención, Francisco Conde.