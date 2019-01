(AMP) Cabify integra al taxi en su plataforma de VTC

Cabify ofrecerá la posibilidad de pedir un taxi a través de su plataforma en España, con la que actualmente contrata vehículos de alquiler con conductor (VTC), según anunció el fundador de la firma Juan de Antonio.

La integración del servicio de taxi y de VTC en la misma aplicación será posible gracias a una alianza con Easy Taxi y se lanzará a modo de proyecto piloto en el primer semestre de este año.

No obstante, Cabify asegura estar trabajado para que los usuarios registrados en la plataforma puedan utilizarla también para pedir un taxi "cuanto antes", al tiempo que invitó a los taxistas a sumarse a su aplicación.

Cabify, una de las principales firmas de VTC, presenta la integración del taxi en su plataforma coincidiendo con el nuevo repunte del conflicto que enfrenta a los dos sectores, el paro indefinido y las movilizaciones que secunda los taxistas de Madrid y Barcelona para reclamar más regulación para los VTC.

No obstante, Cabify apuesta por aliarse con el taxi al considerar que "el taxi no es su competencia". "Nuestra competencia es el coche particular", afirmó De Antonio.

"El taxi es un actor relevante en la batalla contra el vehículo privado, ha luchado en solitario contra él durante décadas y no ha conseguido todo el éxito deseado, por lo que ahora juntos podemos ganar la batalla o, al menos, ofrecer una opción viable de movilidad sostenible", argumentó.

Cabify enmarca asimismo la iniciativa en su estrategia de ofrecer todas las "opciones de movilidad posibles".

La plataforma aborda la integración del taxi en su plataforma española tras los "buenos resultados" que asegura ha logrado en las ciudades latinoamericanas en las que ya lo ha implementado.

Los viajes de taxi operados conjuntamente por Cabify y Easy en dichas ciudades "ya representan más del 50% del total de la compañía", según sus datos.

"DAR MÁS OPCIONES PARA TODOS".

"Supone dar más opciones para todos, tanto para los conductores de VTC como para los taxistas que quieran participar, y también para los ciudadanos", enfatizó el fundador de Cabify, que recordó que su plataforma ya cuenta con Vipi, para alquiler de coches sin conductor para trayectos largos, y como Movo, la rama de patinetes y motos eléctricas.

Cabify, fundada en España en 2011, actualmente presta servicio de VTC en el país en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia y A Coruña.

No obstante en total opera en 130 ciudades, dado que actualmente opera en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, Portugal y República Dominicana.