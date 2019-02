(AMP) Barrick Gold lanza una OPA para comprar Newmont Mining por más de 15.700 millones

La empresa minera especializada en extracción del oro Barrick Gold ha anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con Newmont Mining a través de un intercambio accionarial que valora la compañía en 17.846 millones de dólares (15.712 millones de euros), de acuerdo al precio al que cerraron las acciones la última jornada.

En un comunicado, la firma minera ha anunciado de forma definitiva la oferta de compra que informó que estaba estudiando realizar el pasado viernes. De acuerdo a lo que comunicó entonces, la oferta implicaría la adquisición de todas las acciones sin el pago de prima.

En concreto, la fusión se llevará a cabo mediante la entrega de 2,5694 acciones de Barrick por cada título de Newmont Mining, lo que equivale a una pérdida de valor del 8,2% en comparación con el precio al que cerraron las acciones el pasado viernes.

El presidente y consejero delegado de Barrick Gold, Mark Bristow, ha explicado en una conferencia telefónica que la transacción creará unas sinergias por encima de los 7.000 millones de dólares (6.164 millones de euros), especialmente por la combinación de los activos de ambas firmas en Nevada (Estados Unidos).

"La combinación de Barrick y Newmont creará lo que será claramente la mejor compañía de oro del mundo, con la mayor cartera de activos de oro 'Tier 1' y el mayor volumen de flujo de caja" de la industria del oro, ha subrayado Bristow.

HACE FRENTE A LA DE GOLDCORP

La propuesta realizada por la firma se enfrenta así al trato anunciado el pasado enero por el cual Newmont Mining se haría con la totalidad de las acciones de la canadiense Goldcorp mediante un intercambio accionarial que valoró la compañía en 10.000 millones de dólares (8.814 millones de euros). De hecho, una de las condiciones exigidas por Barrick es que Newmont finalice su acuerdo con Goldcorp.

"No queremos los activos de Godcorp", ha explicado Bristow, tras asegurar que no son de "primera calidad", por lo que no están dispuestos a incluirlos en su cartera.

"Nuestra propuesta constituye una alternativa superior a la anunciada por Newmont para adquirir Goldcorp", ha asegurado la firma en su propuesta. "Además de los beneficios estratégicos de la propuesta, la combinación de Barrick y Newmont incrementaría más todas las métricas financieras clave para los accionistas que la adquisición propuesta de Goldcorp", ha añadido la empresa.

Si se completa la oferta propuesta por Barrick, sus accionistas verán diluida su participación en la firma hasta el 55,9%, mientras que los propietarios de Newmont ostentarían el 44,1% del capital social restante.

La combinación de ambas compañías elevará los ingresos anuales hasta los 15.600 millones de dólares (13.738 millones de euros), con un flujo de caja de 4.600 millones de dólares (4.051 millones de euros) y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado situado en el entorno de los 7.000 millones de dólares (6.164 millones de euros), de acuerdo a los cálculos de Barrick. Asimismo, las reservas totales de oro se elevarán hasta los 141 millones de onzas, mientras que las reservas totales se situarán en los 275 millones de onzas.