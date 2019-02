(AMP) Abertis dispara un 87% su beneficio por la venta de Cellnex

El grupo de concesiones actualmente controlado por ACS y la italiana Atlantia incrementa un 15% su ganancia en el caso de descontar dicho importe extraordinario, que cifra en 605 millones de euros, además de otros impactos fiscales y de tipo de cambio.

Las cuentas de Abertis de 2018 no recogen aún impacto alguno por la venta de su participación del 89,6% de Hispasat a Red Eléctrica, toda vez que se acaba de acordar y aún no se ha cerrado. Además, el operador de satélites ya no consolida en el grupo desde el pasado año.

Abertis contabilizó ingresos de 5.255 millones de euros por los peajes que cobra en la red de autopistas que explota en España, Francia, Italia, Brasil, Chile, India y Puerto Rico.

Se trata de un 0,3% menos que un año antes, caída que atribuye a la "negativa evolución de los tipos de cambio" y que se registra pese al aumento de tráfico contabilizado en todas estas vías.

En cuanto a las que explota en Epaña, el tráfico creció un 3,3%, porcentaje superior al contabilizado en las que tienen en Francia (1,7%) e Italia (+1,2%).

También está por encima de los aumentos de usuarios contabilizados en las autopistas de Brasil (+0,8%) y Chile (+3%), pero por debajo de las de Puerto Rico (+7%) e India (+4,8%).

A pesar del descenso de los ingresos, Abertis logró elevar en un 3% su beneficio bruto de explotación (Ebitda), hasta situarlo en 3.549 millones de euros, gracias a las medidas de eficiencia y optimización de gastos implementadas desde hace unos años.

FRANCIA, PRIMER MERCADO.

Francia se mantiene como primer mercado de la compañía, dado que el pasado año la aportó el 33% de los ingresos totales y el 34% del Ebitda, por delante de España que generó el 27% de la facturación y el 32% del Ebitda.

Italia, país del que es origen Atlantia, uno de los dos actuales accionistas de Abertis y el que consolidará al grupo en sus cuentas, aportan el 8% de los ingresos de la compañía.

RECORTE DE DEUDA.

Atlantia, al contar con el 50% más una acción de Abertis y consolidarla por tanto en sus cuentas, también será la que se anote toda la deuda que presenta el grupo de concesiones español, que al cierre de 2018 se situaba en 12.538 millones de euros, un 19,5% menos que un año antes.

El recorte de deuda es fruto de la "fuerte generación de caja" del negocio y de los fondos procedentes de la venta de Cellnex, y permite a la compañía rebajar su apalancamiento hasta situarlo en 3,5 veces su Ebitda, frente al ratio de 4,5 veces que presentaba un año antes.

No obstante, esta deuda corporativa no incluye el megapréstamo de 9,800 millones de euros que ACS y Atlantia firmaron para comprar la compañía.