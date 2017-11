RSC. ALLIANZ Y MARC MÁRQUEZ RECOGERÁN JUGUETES ESTA NAVIDAD A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA ‘LAPS FOR LIFE 93’

Google Plus

Allianz Seguros y Marc Márquez iniciaron este viernes la tercera edición de la campaña ‘Laps for Life 93’, con la que el piloto de motos y la aseguradora pretenden recoger juguetes nuevos para niños en riesgo de exclusión social.

Hasta el 14 de diciembre, todo el que quiera participar podrá entregar juguetes sin estrenar en los más de 50 puntos de recogida que Allianz pone a disposición de esta causa en toda España. Además, la compañía de seguros se comprometió a donar diez euros por cada juguete recogido, hasta un máximo de 10.000 euros, según informó en una nota.

El cinco veces campeón del mundo de motociclismo animó a participar en esta acción “para que todos los pequeños puedan disfrutar de estas fiestas” y propuso el reto de “superar los 2.800 juguetes nuevos recogidos el año pasado”.

Por su parte, la directora general de Allianz Seguros, Cristina del Ama, señaló que en la compañía “superamos cada año nuestros retos gracias al apoyo e implicación de nuestros empleados, que animan a todas las personas de su entorno a sumarse a nuestro compromiso con la infancia”.

La campaña, cuyo lema es ‘Atrévete a regalar ilusión’, tiene ciertos requisitos relativos a los juguetes recaudados, pues éstos han de ser nuevos y conservar el envoltorio original, además de “adecuados para la edad de los menores, potenciar la imaginación, creatividad y la relación con otras personas, reflejar valores sociales no sexistas y no bélicos y ser seguros”.

