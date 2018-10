Los jóvenes empresarios creen que el acuerdo presupuestario afectará a la competitividad y el empleo

Según CEAJE, los incrementos fiscales que se proponen, que afectan sobre todo al sector empresarial y se acompañan de un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros en 2019, tendrán un impacto directo negativo sobre la competitividad de las empresas y la economía, afectando directamente a la generación de empleo.

Además, el acuerdo prevé un aumento sobre la cuota de autónomos, algo que Ceaje cree que "obliga a salir del sistema a muchos de los que cotizan por la base mínima, ya que no podrán soportar esta nueva carga".

El presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, asegura que "el acuerdo no solo penaliza de forma directa la iniciativa empresarial", sino que, además, "no contempla ninguna medida de fomento del empleo juvenil y olvida por completo el emprendimiento". "Así no se puede dar salida y sacar partido al talento de los jóvenes empresarios", ha añadido.