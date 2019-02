La libra sube a máximos desde mayo de 2017 tras la propuesta de May de prorrogar el Brexit

En concreto, el cambio de la libra, que antes de conocerse la decisión de May alcanzaba los 1,1570 euros, ha reaccionado elevándose hasta los 1,1675 euros, lo que representa su mejor cruce con la divisa de común de la Unión Europea desde el pasado mes de mayo de 2017.

Asimismo, la libra también ha ganado fuerza frente al dólar estadounidense. Mientras que antes de conocerse la opción planteada por la primera ministra británica se situó en los 1,3151 dólares, a los pocos minutos ha escalado hasta los 1,3280 'billetes verdes', lo que equivale a la mejor tasa de cambio desde septiembre de 2018.

La 'premier' británica ha confirmado su deseo de votar el tratado de nuevo el 12 de marzo y que, en caso de que se repitiese el triunfo del 'no', como ya ocurrió a mediados de enero, plantear al día siguiente una misión para que los diputados respalden o rechacen una ruptura con la UE sin ningún tipo de acuerdo.

"Reino Unido solo saldrá (de la UE) sin acuerdo si hay un consentimiento explícito para que así sea", ha subrayado durante su comparecencia.

Si los diputados rechazan esta hipótesis, y a pesar de que May ha insistido en que no quiere que "se extienda el artículo 50", el Gobierno cederá a una prórroga "corta y limitada" que, en su opinión, no debería superar finales de junio, entre otras razones porque lo contrario supondría que Reino Unido debería participar en las elecciones europeas de finales de mayo.

May ha advertido de que "una extensión no descarta una salida del acuerdo" y que, por tanto, el "salto al vacío" podría solo retrasarse unos "pocos meses". El 2 de julio se constituirá el nuevo Parlamento Europeo, redefinido ya sin Reino Unido entre sus integrantes.