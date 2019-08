Para desarrollar una actividad independiente necesitas darte de alta como autónomo

Contenido patrocinado

Para mucha gente, es muy importante poder emprender una actividad independiente, sin jefes que controlan lo que se realiza, nadie que dé órdenes, y con la libertad financiera que ofrece el trabajar como autónomo. Pero si bien el alta según la legislación española es sencilla de realizar, siempre se necesita de un asesoramiento adecuado para no cometer errores, que luego se deberán pagar con multas. El asesoramiento de expertos es necesario para darse de alta como autónomo Antes de tomar la decisión de la inscripción como autónomos, se debe pedir la asesoría de profesionales que puedan orientar a la persona sobre cómo dar el alta autonomo. Hay gestorías que pueden proveer de esta información en forma profesional, para que no se cometan errores que a mediano plazo pueden traer problemas financieros. Para poder darse el alta como trabajador autónomo, existen dos formas de hacerlo, en forma convencional o en línea. Para la forma convencional, los requerimientos son los siguientes: Alta en la Seguridad Social: es uno de los trámites indispensables, pues es obligatorio, a través del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y de esta forma conseguir el alta en la seguridad social.

Alta en Hacienda: en este caso se debe llenar el formulario 036, y así entregarlo en donde corresponde. Esta alta en Hacienda también es un trámite obligatorio para trabajar como autónomo.

Cita previa: Para poder entregar el formulario 036 en Hacienda Alta en autónomos vía online También es posible darse de alta como autónomo vía online, aunque es aconsejable realizar una consulta con una gestoria autonomos, para no cometer errores, ya que para quien no está familiarizado con estos trámites en línea, puede ser un procedimiento algo complicado. Los requisitos son los mismos que en el caso convencional, es decir, el alta en seguridad social y en hacienda. En el caso de que el autónomo desee abrir un local o un establecimiento, debe realizar los trámites ante la oficina del ayuntamiento correspondiente para las licencias. Darse de alta en Hacienda Para dar el alta en Hacienda es necesario presentar lo siguiente: Formulario 036

DNI

Datos personales

Actividad a la que se dedicará el autónomo

Domicilio del local o establecimiento

Impuestos que deberá tributar. Para darse de alta en la seguridad social que es el primer trámite a realizar luego de la inscripción en Hacienda, hay un plazo de 60 días. Es necesario cumplir con los siguientes requisitos: Rellenar el formulario TA0521

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

Fotocopia del alta en Hacienda Darse de alta en la seguridad social también se puede hacer online Para realizar este trámite online en hacienda se debe tener el certificado electrónico o cl@ve PIN que se tramita en la sede electrónica de la agencia tributaria. Aunque siempre es necesario no cometer errores, tanto en la confección como en los datos personales. Lo más conveniente es contar con el asesoramiento de una gestoria autonomos Madrid. Cuando se es nuevo en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social, se puede beneficiar con la tarifa plana de 50 euros, que se amplió a 12 meses, como incentivo de la Comunidad de Madrid. Esta tarifa especial, puede ser solicitada también por los socios de las cooperativas de trabajo, o de sociedades laborales que se encuentren encuadrados en RETA. Los requisitos indispensables para cumplimentar son: Actividad desarrollada se lleva a cabo en la comunidad de Madrid

Permanecer durante un año con las mismas condiciones para mantener la tarifa plana

Estar al día con las obligaciones de los tributos con la Administración del Estado, con la Seguridad Social, y con la Comunidad de Madrid. Asesorarse con un profesional para poder acceder a las contribuciones Para poder tener acceso a estas contribuciones, es imperativo que se requiera información y asesoramiento profesional en una gestoria alta autonomo, pues se puede tramitar y presentar en forma electrónica, a través del Registro Telemático de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Pero también se puede hacer en forma presencial, en alguno de los registros de administración general del estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. En caso de que algún beneficiario no haya cumplido con la condiciones para recibir el beneficio de la tarifa plana, deberá realizar el reintegro en forma proporcional de dicho beneficio, esta es otra de las razones para estar al tanto de todas las condiciones a través de la asesoría de gestores profesionales.