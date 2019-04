La decoración y los muebles de hotel, fuente de inspiración para decoradores de hogar

Contenido patrocinado

Todos hemos experimentado alguna vez la sensación de sorpresa al entrar a una habitación de hotel que nos sorprende por su exquisita decoración, por sus muebles de diseño o por contar con elementos que quisiéramos tener en nuestra propia casa. Es por ello muy habitual hacerse la pregunta de dónde habrá comprado el hotel un sofá, un mueble o las cortinas para poder comprarlo para el hogar. Los muebles para hoteles logran encandilar a los huéspedes en la mayoría de ocasiones, pero lo cierto es que no solo los huéspedes se dejan llevar por la decoración hotelera, sino que los propios interioristas y decoradores especializados en hogares toman de los hoteles sus ideas y los convierten en fuente de inspiración para su trabajo.

Inspiración para decorar hogares Los decoradores de hogar toman buena parte de sus ideas de decoración de los hogares de sus clientes del interiorismo hotelero, de esta forma trasladan la comodidad, estilo y sensación de tranquilidad de los alojamientos turísticos a las casas. Es algo desconocido para el gran público, pero entre los decoradores es algo conocido por todos. Para ello recurren a todo tipo de fuentes de información sobre el origen de los muebles y elementos decorativos que usan los hoteles, como puede ser Beltá & Frajumar fabricante de muebles, una empresa especializada en el interiorismo hotelero con clientes entre las principales cadenas hoteleras a nivel nacional. Y es que los hoteles no suelen comprar sus muebles en tiendas convencionales a pie de calle, ya que el objetivo es apostar por la innovación en el diseño con muebles únicos que enamoren a los huéspedes por su singularidad. El resultado, una habitación en armonía con elementos de calidad con una larga vida útil que satisface tanto a clientes como al hotel. Los interioristas suelen estar atentos a las compras que realizan los hoteles en cuanto a elementos de decoración, muebles o tapizados para incluirlos en su abanico de servicios para los clientes. Y es que si un hotel apuesta por un determinado estilo es que ese estilo estará de moda durante un buen número de años, algo que seguro que desean los clientes para sus hogares.

Otros espacios de inspiración Las habitaciones del hotel es el lugar favorito de decoradores e interioristas para encontrar ideas inspiradoras para los hogares, pero lo cierto es que este tipo de profesionales suelen ir mucho más allá y visitan todo tipo de espacios, como pueden ser restaurantes, zonas comunes e incluso áreas de descanso para no perder ni un solo detalle que pueda resultar interesante. El objetivo no es otro que trasladar a sus clientes la misma sensación de asombro que sienten al entrar a un hotel y quedarse encandilado con su decoración y con su mobiliario. Es una práctica habitual en el sector del interiorismo que los clientes suelen desconocer, pero los gratos resultados avalan que los hoteles sean su fuente de inspiración favorita.