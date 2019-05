¿Por qué debes implementar Lean Manufacturing en tu empresa?

Contenido patrocinado

Conseguir estabilizar el control máximo de la producción de tu empresa, así como obtener procesos más eficientes y optimizar el valor de los materiales, es el objetivo prioritario de toda empresa en su proceso de automoción. Por eso, las industrias se mantienen en una constante búsqueda de la eficiencia y de conseguir que esa relación calidad-precio sea cada vez la mejor. Por ello, el sector se mantiene en constante búsqueda de nuevas fórmulas que mejoren la operación, más allá de la propia producción, lo que incluye a sus socios cercanos, no importa si se es fabricante de componentes o proveedor de equipamiento. Todo esto ha generado una nueva forma de pensar y actuar, que puede aplicarse a todo tipo de empresas, industrias y servicios. Una filosofía que busca el rendimiento a través de la mejora continua y la eliminación de desechos para finalmente satisfacer al cliente: Lean Manufacturing.

¿Qué es Lean Manufacturing? Es un sistema de trabajo cuyo principio es mejorar y optimizar los procesos de producción, eliminando los “desperdicios”. es decir, eliminado los procesos que usan más recursos de los necesarios. Cuando se consigue que el cliente espere el menor tiempo posible para recibir su producto, se está eliminando un desperdicio, en este caso de tiempo, por ejemplo. Lo que se busca con Lean Manufacturing es crear una nueva cultura basada en la comunicación y el team-work o trabajo en equipo, buscando nuevas formas de hacer cosas de forma mucho más rápida, flexible y económica. Esta filosofía debe llevarse a cabo como una transformación cultural si se pretende que sea duradera y sostenible, es un conjunto de técnicas centradas en el valor añadido y en las personas. En resumen, lo que se busca es resolver activamente los problemas de producción en los diferentes niveles de tu empresa y todo lo que se puede considerar que es un desperdicio que penaliza el tiempo de producción.

¿De dónde viene Lean Manufacturing? Cuando Henry Ford inventó la producción en línea, era el inicio del siglo 20 y el mundo era un lugar muy diferente. Mil Millones de personas habitaban el planeta y gran parte de ellos estaban inmersos la Revolución Industrial. Eran épocas de cambio, incluida la forma de transportarnos. Estaba empezando a llevarse a cabo la producción en serie de automóviles. Tras la segunda guerra mundial, Japón vivía un escenario similar. El país del sol naciente se reconstruia y sus necesidades eran muy variadas. Eso lo entendió Toyota, que pasó de produzco y luego vendo a produzco lo que vendo. Producir lo que los clientes necesitan cuando lo piden, no cuando queramos terminarlo. Fue en entonces, en los años 50, cuando se fundaron las bases del nuevo sistema de gestión que formulaba un principio muy simple: "producir solo lo que se demanda y cuando el cliente lo solicita". Sin embargo no fue hasta los 90, con la publicación del libro "La máquina que cambió el mundo" de Womack y Jones, que se habló por primera vez de la filosofía Lean Manufacturing.

Los “desperdicios” que detecta el Lean Manufacturing Algunos de los problemas que ataca esta filosofía empiezan por la sobreproducción en relación a las necesidades reales del cliente, esto evita que haya sobrealmacenamiento de materia prima; lo que acaba con los inventarios innecesarios. El tiempo de espera preciso, hace que se eliminen los cuellos de botella que impiden el flujo de los procesos de producción. De la misma forma, controlar el manejo de actividades y transporte para optimizar las ubicaciones de los sitios de producción eliminando escapes innecesarios. Igualmente, detecta los tratamientos y movimientos innecesarios para agilizar el movimiento de los empleados, para evitar la pérdida de tiempo. Elimina los defectos de fábrica buscando hacerlo bien la primera vez para evitar modificaciones y rechazos.

Beneficios Lean Manufacturing Entre los beneficios que se pueden apreciar al implementar el Lean Manufacturing en tu empresa o industria, está la contribución que esta hace a la mejora de la productividad. Tras descartar pasos improductivos, se consiguen grandes mejoras en el rendimiento en el proceso de producción. Por otra parte, y de algún modo punto focal, es la máxima satisfacción para el cliente. Esta filosofía se centra en satisfacer las necesidades precisas del cliente, logrando que la entrega del producto se realice cuando y donde el cliente lo requiere. Un punto importante es la reducción de gastos, ya que al mismo tiempo que se optimizan los procesos se reducen gastos innecesarios de actividades que no benefician a la empresa. Lo anterior también implica la reducción de inventarios, ya que se busca eliminar los excesos reduciendo así la sobreproducción y permitiendo ahorrar en la administración de inventarios.