Los convocantes del 18N por una financiación justa advierten de que existe el problema valenciano "no solo Cataluña"

Los convocantes de la manifestación del 18 de noviembre por una financiación justa para la Comunitat Valenciana han querido dejar claro que existe un "problema valenciano, no solo Cataluña" y su intención es dar "visibilidad" a la infrafinanciación y falta de inversiones que sufren los ciudadanos y las empresas valencianas.

Así lo ha manifestado este lunes el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, junto a los secretarios generales de CCOO PV y UGT-PV, Arturo León e Ismael Sáez, respectivamente, en una rueda de prensa en la que han augurado que el 18N marcará "un antes y un después" en las inversiones que llegan a la Comunitat y tendrá "un gran respaldo".

En la este sentido, el representante de la patronal autonómica confía en que tanto la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) como la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se sumen a la movilización, aunque ha recordado que es un acto "voluntario".

En el caso de la CEV, un hecho decisivo para acudir a la marcha ha sido la falta de respuesta a día de hoy a la carta que se envió a la vicepresidenta del Gobierno y al ministro de Hacienda, el pasado 12 de septiembre, para solicitar una reunión en la que abordar el problema de la infrafinanciación valenciana, que según Navarro, afecta tanto a "ciudadanos" como a "empresas", de manera que "faltan de políticas dinamizadoras de la economía y sobre el empleo".

Además, la Junta Directiva de la CEV aprobó por unanimidad su incorporación a la manifestación. "Si las bases plantean que hay que estar, estamos", ha sentenciado.

En cualquier caso, "este es el inicio", ha avisado, a partir de ahí, ha dicho, "pediremos a los partidos políticos que se sienten a hablar de la financiación de las CCAA, que negocien y den solución a una situación de muchos años".

REUNIÓN DE BONIG CON MONTORO: "PRIMER ÉXITO DEL 18N"

Respecto a la reunión que mantendrá este martes la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, --partido que no se ha sumado a la manifestación-- con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el presidente de la CEV ha vuelto a insistir en que "esto es voluntario para defender los intereses generales de la sociedad valenciana. Quien quiera estar estará y quien no, no estará".

Para el secretario general de CCOO, Arturo León, es "bueno" que se produzca este encuentro entre Bonig y Montoro dado que significa que la manifestación del 18N "sí tiene efectos y repercusión y hace visible a la Comunitat Valenciana en el conjunto del Estado". Además considera que es "una respuesta más adecuada" por parte del ministro que la que dio la última vez que vino a la Comunitat a "decir que era un ejercicio de victimismo".

Según el líder de UGT-PV, Ismael Sáez, la reunión entre la presidenta del PPCV y el ministro de Hacienda es "un primer éxito de la movilización del 18N". "Se dan prisa ante el problema de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, preocupa", ha argumentado, por lo que no puede más de "alegrarse" ante un encuentro que "ligaría a la manifestación del 18N".

"SIN VICTIMISMO NI INSOLIDARIDAD"

En cuanto a la manifestación, que tendrá lugar el 18 de noviembre a las 18.00 horas en Valencia, Arturo León ha reiterado en que este acto "no es contra nadie, simplemente es una marcha ciudadana para reivindicar un sistema de financiación y unas inversiones justas" para la Comunitat Valenciana.

Tampoco es "un ejercicio de victimismo, ni de insolidaridad" y "no tiene motivaciones partidistas ni mucho menos rupturistas", ha agregado, al ser preguntado por una convocatoria de la CUP, a la misma hora el mismo día. Al respecto, ha avisado de que todos aquellos que se sumen bajo el mismo lema serán "bienvenidos" y ha pedido que "nadie cambie el sentido" de la marcha por los intereses generales de la sociedad valenciana y que no se "intrumentalice" la manifestación para "intereses particulares".

Su objetivo, ha dicho, es que "los gobiernos valencianos, independientemente del signo político que tengan, dispongan de los recursos necesarios para llevar adelante las políticas que esta Comunitat necesita y que sus ciudadanos puedan acceder a servicios y prestaciones en condiciones de igualdad que el resto de CCAA ya sea en sanidad, educación, servicios sociales, atención a la dependencia, o recursos para estimular la economía y crear empleo de calidad.

"No cuestionamos el sistema de financiación, cuestionamos los criterios que llevan a una CCAA como la nuestra --con una renta per cápita 12 puntos por debajo de la media estatal-- a ser la única que además es contribuyente neta. Estamos para ser ayudados, no para aportar más cuando no lo tenemos realmente", ha apostillado.

En la misma línea, el secretario general de UGT-PV, Arturo León, ha querido dejar claro que la movilización "no es una disputa entre CCAA por obtener recursos" sino un "reivindicación frente a una financiación injusta" y aunque entre los asistentes a la manifestación cada uno tiene unas "prioridades de gasto si esa financiación llega", que está convencido que lo hará, "luego ya cada uno que vote en función de sus sensibilidades y prioridades de gasto en las elecciones autonómicas", ha concluido.