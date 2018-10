La vivienda en alquiler baja su precio un 1,3% en el tercer trimestre, hasta los 10,6 euros el metro cuadrado

El jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, ha asegurado que los datos de este informe confirman que, a pesar de la creencia generalizada de que hay una burbuja en el mercado del alquiler, esta no existe. Encinar ha explicado que, por definición, las burbujas no pueden darse en este tipo de mercado, ya que no es posible la compra de activos a un precio por encima de los fundamentales por la simple expectativa de una fuerte revalorización a corto plazo.

Para Encinar, el incremento del precio de las viviendas en alquiler se debe a un desajuste entre oferta y demanda. De hecho, ha resaltado que, con el final del verano, los precios ya se han moderado de forma generalizada en toda España. "Si bajamos a capitales, los alquileres bajan en casi la mitad de los mercados analizados y crece moderadamente en el resto", ha apuntado.

Por otro lado, el jefe de estudios del portal inmobiliario ha opinado que las medidas destinadas a mejorar el alquiler planteadas por el Gobierno, como la promoción de vivienda social en alquiler, podrían llegar al mercado cuando ya no exista el problema. Además, ha declarado que construir 20.000 viviendas públicas de alquiler supondrá un consumo en materia de recursos y tiempo y que esta acción podría no tener el resultado previsto para cuando empiecen a salir al mercado las primeras viviendas, no antes de los 3 o 4 años.

"La mejor política social de la vivienda en alquiler es incentivar como sea la salida de las viviendas vacías al mercado", ha asegurado Encinar. En este sentido, ha indicado que la vía para llegar a ello es mediante marcos regulatorios, jurídicos y fiscales "estables y fiables" que animen a los propietarios de esas casas vacías a ponerlas en alquiler.

EL PRECIO DEL ALQUILER SUBE EN OCHO COMUNIDADES

El precio de la vivienda en alquiler ha registrado una subida en ocho comunidades autónomas españolas respecto a hace tres meses. La mayor subida ha tenido lugar en Galicia, donde el precio ha crecido un 3,4%. Le siguen las subidas de Navarra (2,7%), Madrid (2,6%), La Rioja (1,7%) y Euskadi (1,2%). La mayor caída, en cambio, se ha producido en Baleares, donde las pretensiones de los propietarios se han reducido un 9%.

Madrid es la autonomía más cara, con 15,3 euros el metro cuadrado. Le sigue Cataluña (14,7 euros el metro cuadrado), Baleares (13,5 euros el metro cuadrado) y Euskadi (11,9 euros el metro cuadrado). En el lado opuesto, se sitúa Extremadura (4,2 euros el metro cuadrado), Castilla-La Mancha (4,9 euros el metro cuadrado) y La Rioja (5,8 euros el metro cuadrado), que son las comunidades más económicas.

Por provincias, el mayor repunte se ha registrado en Pontevedra, donde los precios han aumentado un 9%. También han sido relevantes las subidas producidas en Valladolid (7,5%, Alicante (3,7%), Toledo (3,5%), Navarra (2,7%), Zamora y Madrid (2,6% en ambos casos). La mayor caída ha sucedido en Huelva (del 11,6%), seguida de Baleares (del 9%), Segovia (del 5,8%) y Córdoba (del 5,7%).

El ranking de las provincias más caras está encabezado por Barcelona, con 16 euros el metro cuadrado al mes; Madrid, 15,3 euros el metro cuadrado; y Guipúzcoa, 14,2 euros el metro cuadrado. Jaén, por el contrario, es la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 3,9 euros el metro cuadrado al mes.

VALLADOLID, LA CAPITAL CON MAYOR INCREMENTO DEL ALQUILER, UN 7,4%

En Valladolid los propietarios han aumentado un 7,4% el precio de sus inmuebles en alquiler. Por otro lado, en Pontevedra el incremento ha sido del 4,5%, mientras que en Sevilla se ha producido del 4,4%. Ávila también ha presentado una subida importante, ciudad donde los precios se sitúan un 4,1% por encima de lo que estaban hace tres meses.

En la parte opuesta de la tabla, Segovia marca la mayor caída entre las 21 capitales que han reducido sus precios este verano, del 5,8%, seguida por Murcia (4,7%) y Salamanca (4,3%).

Barcelona es la capital española con los alquileres más caros (17,3 euros el metro cuadrado), seguida de Madrid (16,4 euros el metro cuadrado) y San Sebastián (15,6 euros el metro cuadrado). Zamora, en cambio, se sitúa como la capital más económica, con un precio de 4,3 euros el metro cuadrado, seguida por Cáceres con 4,6 euros el metro cuadrado y Ciudad Real, 4,9 euros el metro cuadrado.