La rentabilidad del mercado global de oficinas 'prime', en mínimos históricos

Así se desprende del informe 'Impacts: the future of global real estate', que profundiza en los factores y tendencias que mueven la inversión y uso de los distintos mercados inmobiliarios a nivel global y que no prevé un incremento de las rentabilidades prime en oficinas aun en el cada vez más "improbable" escenario de subida de tipos de interés.

El estudio refleja que algunas ciudades han bajado ya la barrera del 3%, como Hong Kong (2,43%), Frankfurt (2,9%), Tokio (2,9%) y Berlín (2,9%). Los mercados que mayor compresión han registrado en los últimos años han sido Melbourne, con un ajuste de 1,74%, Pekín (-1,32%) y Berlín (-1,2%).

Ciudades como París, con un 3%, y Ámsterdam, con el 3,5%, podrían sufrir todavía ajustes, llegando a situarse también por debajo del 3% a finales de 2019.

En este contexto global, Madrid y Barcelona se sitúan actualmente en 3,25% y 3,75%, respectivamente. Ambas ciudades españolas mantienen los niveles 'prime' estables desde 2017, en el caso de Madrid, y desde 2018 en el caso de Barcelona, y no se prevé compresión a corto plazo, si bien se verán operaciones puntuales cerradas por debajo de los niveles teóricos.

Tras analizar la correlación entre las rentabilidades de oficinas y los créditos bancarios, Savills concluye que su vinculación se ha atenuado a medida que los perfiles de los inversores han cambiado y se ha registrado un menor número operaciones apalancadas en créditos bancarios.

En este sentido, según las previsiones de la consultora internacional, es poco probable que una subida de los tipos de interés en cualquier ámbito resulte en el incremento de las rentabilidades de oficinas 'prime', por lo que estima que permanezcan estables e incluso continúen ajustándose en varios mercados.

El director de Research UK y Europa en Savills, Mat Oakley, explica que "si bien el vínculo entre rendimiento y tipos de interés es menos fuerte, en ningún caso significa que esté roto".

"Aquellos inversores que miran multitud de clases de activos y buscan ingresos seguros a largo plazo llegarán al punto en que se planteen que las rentabilidades de deuda pública pueden ser suficientemente atractivas como para situarse por delante del inmobiliario", explica.

En todo caso, en el futuro "previsible" las oficinas prime en ciudades globales "seguirán siendo atractivas en un mercado fuertemente competitivo por los mejores activos".