La falta de presupuesto impide una de cada cuatro reformas en los hogares y retrasa la mitad de ellas

Los problemas más habituales relacionados con el presupuesto son la dificultad de fijar el presupuesto y la pretensión de evitar variaciones entre el gasto final y el inicialmente previsto. No obstante, más de la mitad de los ciudadanos no percibe estas barreras a la reforma, especialmente cuando se trata de pequeños trabajos que no necesitan una gran precisión técnica.

Además, los otros cuatro factores que se conciben como frenos a la reforma son la falta de tiempo, en un 8%; la dificultad de encontrar un profesional cualificado, en un 7%; tener claro lo que realmente se quiere hacer, para el 6%, y encontrar el momento adecuado para acometer las obras, en el 6% de los casos.

Pero también existen motivos que, sin impedirlas, frenan las reformas. Y entre ellos vuelve a destacar la falta de presupuesto, que retrasa casi la mitad de las obras (45%). Asimismo, tras las variables económicas, se sitúan la falta de tiempo, en el 20% de los casos; las dificultades para encontrar un profesional cualificado, para un 14%; la falta de motivación, en el caso del 13%, y la dificultad para hacerse a la idea del resultado final de las obras, para el 11%.

No obstante, también hay alicientes que estimulan la ejecución de las reformas. Y el principal es la mejora estética que se espera con la obra, que atrae al 30% de los encuestados por Andimac. En segundo lugar, se situaría la intención de ganar comodidad en el hogar (25%), seguido por la necesidad de mantenimiento (23%), la intención de crear un nuevo espacio (15%) y la de hacer la vivienda más sostenible (4%).

En este sentido, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 contribuirá a que el gasto de cada vivienda en reformas aumente un 4,5% este año, según la última edición del Observatorio 360º de la Vivienda y la Reforma en el Hogar.

MÁS OBRAS POR GUSTO QUE POR NECESIDAD

Por otra parte, el informe 'Los muros contra la reforma' pone de manifiesto que más de la mitad de las obras se realiza simplemente para "mejorar y adecuar" el estado de mantenimiento de las viviendas, atendiendo sobre todo a criterios estéticos y a la búsqueda de un mayor comodidad en el hogar. De hecho, el 57% de los encuestados por Andimac opina que las reformas no se deben a ningún cambio particular en las circunstancias de vida.

En cualquier caso, el estudio desprende que el traslado a una nueva vivienda de segunda mano supone el principal cambio de circunstancias que motiva las reformas. Aunque el envejecimiento de la población ha provocado que las obras de adecuación de los inmuebles a las necesidades de los más mayores vayan ganando terreno, centrándose principalmente en zonas del baño y en adaptaciones interiores o ampliaciones.

Finalmente, una vez tomada la decisión de iniciar una reforma, el 70% de los proyectos planificados se ejecutan en el mismo año que se comienzan, destacando como principales acciones la pintura interior (17%), junto a la remodelación de la cocina (10%) y de los baños (10%), de acuerdo al informe.