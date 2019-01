El precio medio de la vivienda nueva crecerá un 4,8% en 2019, según Sociedad de Tasación

El consejero delegado de ST Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, ha indicado que la entidad prevé que el precio medio de la vivienda nueva registre un incremento del 4,8% en 2019, por debajo del crecimiento del 5,4% registrado a finales de 2018, cuando el precio medio de la vivienda se situó en 2.348 euros por metro cuadrado.

No obstante, Fernández-Aceytuno, durante la presentación del informe 'Tendencias del Sector Inmobiliario' para 2019, ha puesto de relieve que este es un "año extraño" por el periodo electoral y puede haber mejoras. Asimismo, estima que Madrid y Barcelona seguirán con su tendencia "si no sucede nada extraño". En la actualidad, solo están tirando de la industria estas dos ciudades, aunque están "sometidas a una presión de precios anómalas".

En Madrid y Barcelona el precio del alquiler está promovido por el aumento de estudiantes que llegan desde otras provincias, por el empleo que se genera, por el turismo, la inversión de compra refugio (personas que compran vivienda, pero que no tienen intención de poner en alquiler) o que los inversores vean a ambas ciudades con recorrido para invertir todavía en comparación con otras capitales del mundo.

Así, con respecto al mercado del alquiler, desde ST Sociedad de Tasación se ha hecho un llamamiento para que se cree una estadística pública del alquiler en España, porque que no exista, es "un déficit inasumible para un país que quiere hacer política de alquiler".

"Sin información, ¿cómo se va a legislar sobre precios de alquiler?", cuestionaba el consejero delegado de la tasadora. "Es el momento de que definamos una estadística pública, abierta y transparente de precios de alquiler en este país, porque realmente nos parece que es por lo primero por lo que habría que empezar", ha añadido.

PRÓXIMA RECESIÓN Y CRISIS INMOBILIARIA

Por otro lado, ha afirmado este martes que la próxima recesión económica derivará de una crisis inmobiliaria de las grandes ciudades "y no de un país concreto". En esta línea, Fernández-Aceytuno ha dejado claro que la situación en la próxima recesión será "mucho mejor" y no causará un riesgo "sistémico" como en 2007.

"Desde luego nos va a coger en una situación mucho más sensata por volúmenes de hipotecas y criterio de concesión de hipotecas", ha resaltado, tras asegurar que no será una crisis que afecte a los balances de las entidades financieras, "porque no lo están financiando". "Hay un riesgo, pero es como el que invierte en bolsa o en oro", ha apuntado.

Respecto a Madrid y Barcelona, Fernández-Aceytuno ha afirmado que estas dos ciudades "juegan en la liga de las grandes ciudades" y que un colapso dependería del panorama internacional. "Un Brexit duro y dramático, una recesión internacional o una situación bélica podría afectar", ha resaltado.

Para Fernández-Aceytuno, todavía no ha habido una recuperación del ciclo anterior, aunque "se han aprendido lecciones". "No hay un riesgo endémico, aunque sí se podrán ver episodios de caídas de precios, pero no una crisis como la del ciclo anterior", ha dejado claro.

Asimismo, cree que a efectos de mercado le parece que es mejor que el dinero esté repartido en fondos y manos privadas que en entidades financieras. Respecto a cuándo se provocará, Fernández-Aceytuno ha señalado que los ciclos en España desde el año 1995 han sido de ocho años y se han producido "como un reloj".

"La crisis fue en el 2007 duró hasta el 2014 y llevamos desde entonces en ciclo alcista, pero Madrid y Barcelona empiezan a girar y otras capitales a subir un poco más", ha resaltado.

Bajo su punto de vista, "todo apunta a que hay un ciclo todavía alcista de crecimiento, pero con crecimientos menores, que es la segunda parte del ciclo". Así, prevé que quedan otros cuatro años de crecimiento, pero más moderado.