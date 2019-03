La patronal de la mediación inmobiliaria resalta la necesidad de crear un nuevo Plan Estatal de Vivienda

Así, según ha señalado en un comunicado, la patronal del sector de la mediación inmobiliaria pedirá al nuevo Gobierno un Plan Estatal de Vivienda que cubra y prevea las necesidades a corto y medio plazo.

Bajo su punto de vista, las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez con la redacción de los reales decretos de medidas urgentes para la vivienda y el alquiler "no son suficientes".

No obstante, aunque ha afirmado que el segundo decreto sí clarifica aspectos que no quedaban claros, como las garantías adicionales o los avales bancarios, cree que "las medidas siguen siendo insuficientes y no alcanzan el problema de fondo de la vivienda en España".

Fadei considera que es necesaria una normativa en materia de vivienda que, aunque esté sujeta a modificaciones, tenga vocación de permanencia y vaya más allá de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013.

Asimismo, la patronal ha señalado que es importante implicar a los agentes, "que son los conocedores de primera mano de la realidad del sector", en la redacción de un plan de vivienda "realista y efectivo".

"Insistimos en la relevancia de incentivar fiscalmente a los propietarios particulares de viviendas, pues medidas como rebajas en el IRPF o en el impuesto de transmisiones propiciarían la salida al mercado del alquiler en un 25% o 35% de pisos vacíos", ha añadido, tras afirmar que las bonificaciones incluidas en el real decreto pendiente de convalidación son "insignificantes".

Para la presidenta de Fadei, Montserrat Junyent, es necesario que se consigan medidas de consenso que aborden de una vez por todas las carencias de esta materia.

Por ello, apuesta por conseguir un parque público de viviendas y por mantener un mercado "libre y competitivo" que no se encuentre comprometido por las políticas sociales oportunistas. "Hay que evitar la especulación, pero no hay que privar al inversor de rentabilizar sus activos inmobiliarios", ha añadido.