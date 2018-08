El 88% de los españoles prefiere comprar a alquilar ante un cambio de vivienda

De igual manera, los datos evidencian que el 64,8% vive en una casa en propiedad, ya sea suya o de su familia. Este porcentaje contrasta "fuertemente" con el 32,1% que ha decidido vivir de alquiler y con el 3% que vive a través de otro sistema, ya sea en una vivienda cedida, de empresa, etcétera.

El estudio revela que, para casi la mitad de los encuestados, un 49,1%, especialmente entre 18 y 49 años, el querer crear un hogar es el motivo principal para adquirir una vivienda. Por otro lado, para los mayores de 50 años, el 47,1%, la razón primordial suele ser la búsqueda de una inversión de cara al futuro.

La tercera razón más extendida es que, para el 24,5%, vivir de alquiler es "tirar el dinero" y "no sale a cuenta". Sin embargo, el 19,9% de los encuestados alquilaría una vivienda porque opina que alquilar es igual de caro que comprar. Para un 16,2% el alquiler y todos los procesos que conlleva (renovar contratos, renegociación del precio, etc) genera inseguridad, a un 11,4% le gusta tener algo en propiedad y el 8,5% compraría una casa para dejar algo a sus hijos.

EL ALQUILER GANA TERRENO ENTRE LOS JÓVENES

La opción de alquilar gana terreno entre los menores de 30 años que no viven en pareja y las personas que se encuentran en situación laboral inactiva. Asimismo, de este 12,2% que elige alquilar a comprar, un 75,8% querría tener una vivienda propia.

El alquiler es la fórmula más elegida por los jóvenes al realizar los primeros movimientos de independencia, asociados a una mayor libertad y flexibilidad. Por ello, el 44,5% de los encuestados que decide alquilar aún no sabe dónde quiere vivir de manera definitiva. El 43,5% opina que, al ser una opción más flexible, permite cambiar de vivienda en caso de que se presente una mejor oferta de trabajo o se desee cambiar de lugar de residencia.

Las condiciones económicas también son un motivo "de peso" para los encuestados. En este sentido, un 37,4% afirma que no reunir estos requisitos es el motivo principal por el que no se aventuran a comprar una vivienda. Además, existen otras razones como el no querer asumir riesgos (30,2%), el miedo a no poder pagar la hipoteca en algún momento (17,2%), y el ahorro de impuestos y gastos (12,6%) son también tres motivos por los que los encuestados deciden alquilar antes que comprar.

Por otro lado, un 6,6% opina que comprar no es lo mejor a largo plazo y un 5,6% piensa que la vivienda en propiedad está perdiendo valor y, por eso, no merece la pena adquirir una.

Para el consejero delegado de Century21 en España y Portugal, Ricardo de Sousa, el hecho de que en España la adquisición de la vivienda sea una elección "tan mayoritaria" se debe a que el país sigue manifestando una cultura de la propiedad "muy enraizada a nivel social" y, por ello, aunque el alquiler sea la forma más elegida por los jóvenes, se sigue considerando como una solución "temporal" hasta estabilizar su estilo de vida y que la compra de una vivienda sea factible.