Testa Residencial gana un 81% menos hasta junio debido a los gastos generales

La facturación total de la firma se incrementó entre enero y junio en un 69,1% en comparación con el primer semestre de 2017, hasta 36,98 millones de euros. Las rentas netas, resultado de descontar los gastos operativos directos de los ingresos totales, aumentaron un 75,1%, hasta los 28,47 millones de euros.

Del lado de los costes, los gastos de personal se duplicaron, hasta suponer 2,93 millones de euros. No obstante, el mayor aumento, y el que ha afectado al beneficio neto, ha sido el incremento de los gastos generales, que se han multiplicado por 21 hasta 112,82 millones de euros.

Debido a este impacto, el resultado operativo neto (Ebit) ha caído hasta -88,87 millones de euros. Testa finalmente ha contabilizado beneficios al registrar una variación positiva de valor en los activos inmobiliarios de 125,10 millones de euros.

La compañía ha explicado que los gastos generales del primer semestre incluyen una serie de gastos "no recurrentes", entre los que se encuentran 107,2 millones de euros por la cancelación del contrato de servicios con Merlin Properties. Además, se incluyen otros cuatro millones de costes no recurrentes relacionados con la salida a Bolsa de la socimi y otros gastos extraordinarios.

"El beneficio neto no es la métrica más apropiada para medir la evolución recurrente de la sociedad, debido a la influencia de partidas como la variación de valor de los activos inmobiliarios, que no suponen generación de caja, o de otros elementos no recurrentes que han tenido especial incidencia este semestre", ha subrayado la compañía.

Por tipos de ingresos, la mayoría de las rentas procedieron de alquileres residenciales (34,7 millones), seguidas de las rentas comerciales (1,9 millones) y las de parking (300.000 euros).

Testa Residencial terminó el mes de junio con 10.615 viviendas en su cartera. En el primer semestre se firmaron 1.902 contratos y se rescindieron 884.