De la Serna responsabiliza a Carmena y a Colau de contribuir a la subida del alquiler por "escasez de oferta"

Durante su intervención ante la Comisión de Fomento, a la que ha acudido para dar cuenta del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del desarrollo del sector civil de los drones, De la Serna ha negado haber dicho que exista en estos momentos una burbuja del alquiler "de forma expresa" ya que los precios, si bien han crecido, aún son un 18,9% más bajos que los máximos históricos registrados en 2007.

Sin embargo, ha reconocido que ciudades como Madrid, Barcelona y algunos municipios baleares sí tienen un precio por metro cuadrado en el mercado del alquiler por encima de dichos máximos, algo que en el caso de las dos grandes ciudades ha atribuido, además de "todo lo que tiene que ver con el turismo", a "la escasez de oferta".

"¿Tiene algo que ver? No me cabe la menor duda. Eso lo dicen todos los expertos. El crecimiento del precio del alquiler tiene varios factores. Uno es todo lo que tiene que ver con el turismo, pero otro con la escasez de ofertas, como en cualquier tipo de mercado", ha argumentado el titular de Fomento.

LA EJECUCIÓN EN MADRID Y BARCELONA

En este sentido, ha criticado que después de prometer 8.000 viviendas sociales, el equipo de Ada Colau rebajó tal cifra a 5.000 viviendas, de las cuales han sido entregadas un total de 451, según los datos ofrecidos por De la Serna. Respecto a Madrid, ha dicho que el objetivo era contar con 4.200 nuevas viviendas. "Hasta lo que yo sé, han empezado a ejecutar 970. En el mejor de los casos, llegarían a un 25% de las comprometidas", ha apostillado.

"Su grupo político en ejecución de parque público debería mirar hacia abajo, porque lo que está haciendo es cualquier cosa menos fomentar el parque público", ha dicho, dirigiéndose a la bancada de Unidos Podemos, que le había exigido medidas políticas para contener el alza de los precios.

En este sentido, el ministro ha vuelto a rechazar una regulación para rebajar el precio de los alquileres, y ha argumentado que caso de llevar a cabo una medida similar provocaría una disminución de la oferta existente, provocando un "efecto rebote" de los precios.

"HAN HECHO MÁS DE LO QUE USTEDES HAN HECHO NUNCA"

Todo ello después de que la portavoz de En Comú, Lucía Martín, responsable de Vivienda en el grupo confederal de Unidos Podemos, acusara al Gobierno de no hacer suficiente para abordar el encarecimiento de los precios, y reclamando que no insistiera "en el argumento de que el Estado no tiene responsabilidades en las políticas de viviendas y que eso es cosa de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos".

"Por favor, no me obligue a darle otra vez el listado infinito de leyes de ámbito estatal que afectan a la vivienda, porque no acabamos nunca. Un poco de seriedad", ha reclamado Martín, que más adelante, tras escuchar las acusaciones del ministro, ha pedido "un poco de respeto a las corporaciones locales".

"Sin herramientas legislativas, con una financiación ínfima o ahogadas por su ministro de Hacienda, han hecho más de lo que ustedes han hecho nunca. Ya me gustaría a mí que su Gobierno hiciera la mitad", ha espetado.