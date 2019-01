Podemos se inclina por votar contra el decreto de los alquileres y obliga a Sánchez a buscar a PP y Cs

Unidos Podemos contempla votar en contra del decreto ley de medidas de alquileres, lo que obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a buscar el apoyo o la abstención de PP y de Ciudadanos en la votación programada en el Pleno del Congreso para el próximo martes.

Así, según han informado a Europa Press fuentes del grupo confederal, en estos momentos su voto en el Pleno del próximo martes no sería una abstención, sino que buscarían tumbar el decreto por no contener la principal medida acordada en materia de vivienda con el Gobierno: un instrumento que habilite a las administraciones locales a contener los precios en zonas especialmente afectadas por el encarecimiento del alquiler.

Y es que, según lamentan, el Ministerio de Fomento aprobó el decreto cuando aún se negociaban las medidas que contendría el mismo y, de hecho, había una reunión prevista para el lunes después. En la negociación se incluían cuestiones relacionadas con el control de los precios, pero también sobre los alquileres no inscritos en el Registro de Propiedad y la aplicación del Índice de Garantía de Competitividad.

"Ahora mismo no hay reuniones y si nada cambia, votaremos que no", aseguran a Europa Press desde Unidos Podemos, que advierten de que sólo el cumplimiento íntegro en materia de vivienda podría cambiar el sentido de una votación prevista para este martes.

NEGOCIACIONES CON CS, ERC, PDECAT Y COMPROMÍS

Previendo una abstención de su principal socio, Fomento ya se había dirigido a Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC), PDeCAT y Compromís para asegurar la convalidación del decreto. El PNV ya ha avanzado su voto a favor, mientras que Compromís ha pedido también "algún tipo de gesto o anuncio" del Gobierno en materia de control de precios. El respaldo de todos ellos bastaría al Ejecutivo para superar un hipotético rechazo del PP, pero únicamente si Unidos Podemos se abstenía.

Así, el voto en contra de los de Pablo Iglesias obliga a Fomento abuscar en el PP para que al menos no vote en contra. Pero los 'populares' ya criticaron el decreto el mismo día que lo aprobó el Consejo de Ministros e incluso buscaron una redacción alternativa a través de otra iniciativa legislativa.

Y es que el PP aprovechó su enmienda a la totalidad a la ley de emergencia habitacional de la PAH para revertir los cambios introducidos por el Gobierno en el alquiler, volviendo a los tres años de duración mínima.

EL PP NO AVANZA VOTO

De hecho, defendieron tal enmienda como una oposición tanto a la ley de la PAH como al decreto del alquiler. Sin embargo, fuentes 'populares' se decantan por no anticipar la posición del partido ante este decreto, al menos por ahora.

El de alquileres no es el único decreto para el que el Gobierno no podrá contar con Unidos Podemos, ya que esta semana el grupo confederal confirmó que no apoyaría el decreto que contiene la subida de pensiones por incluir un recorte en la prestación por incapacidad permanente total.

Sin embargo, si en este Unidos Podemos se encuentra en la abstención, los de Pablo Iglesias también buscarán tumbar en el Congreso un tercer decreto, este referido a la liberalización del transporte de viajeros en tren.

Este decreto, que sirve para trasponer directivas en materia de marcas y viajes combinados y servicios de viajes vinculados, fija por ley diciembre de 2020 como fecha de la liberalización del transporte de viajeros en tren. A partir de entonces, empresas privadas podrán entrar a competir en tráfico de Alta Velocidad y Larga Distancia con Renfe, rompiendo el actual monopolio del operador ferroviario.