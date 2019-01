PSOE avisa a Podemos de que no hay respaldo suficiente en el Congreso para limitar el precio de los alquileres

Todo ello después de que Unidos Podemos confirmara este martes que rechazará en el Pleno del Congreso el decreto que amplía a cinco años la duración mínima de los contratos de alquiler, lo que provocará la derogación del mismo, ya que el PP también votará en contra.

"Me gustaría que Unidos Podemos fuera consciente de que un decreto ley no sale sólo con los votos del PSOE y de ellos, sino que necesita también que lo convaliden otras fuerzas", ha manifestado en declaraciones a los medios la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, justificando que "en este caso habría que hablar con otras fuerza que probablemente no estarían dispuestas a apoyar un real decreto con todas las medidas que plantean".

Lastra ha lamentado que "sería una mala noticia que no saliera" adelante esta convalidación, pero ha señalado que seguirán "negociando hasta el último momento", y que un nuevo decreto es una de las posibilidades que contempla el Ejecutivo. "Siempre trabajamos en varios escenarios, este es uno de ellos", ha dicho.

"Sabíamos que no iba a ser fácil gobernar en esta situación, pero seguimos negociando y hablando y sacando medidas adelante. Y si no es hoy, será dentro de quince días, pero sacaremos medidas que beneficien a esos seis millones que viven en régimen de alquiler", ha dicho Lastra.

FOMENTO ASEGURA QUE UNIDOS PODEMOS SE CERRÓ A OTRO DECRETO

Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha advertido a su principal socio del riesgo de tumbar el decreto ley. "Se trata de una oportunidad que no debemos perder. Las oportunidades se presentan y se aprovechan o se desaprovechan", ha aseverado.

Fuentes de su departamento han señalado más tarde que el grupo confederal rechazó las tres posibilidades planteadas por el Gobierno para incluir el resto de medidas acordadas en el pacto presupuestario.

Estas pasaban por tramitar el decreto como proyecto de ley con el fin de incluirlas a través de enmiendas en el Congreso, incluirlas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, o bien a través de un decreto complementario. Pese a que desde el PSOE han dejado la puerta abierta a otro decreto ley, desde el Ministerio de Fomento no confirman esa opción y dudan de la conveniencia de estar aprobando decretos "tentativos" cada mes.