PSOE y Podemos tildan de "oportunistas" y "antidemocráticas" las medidas antiocupación de Ciudadanos

La iniciativa, defendida por el portavoz de la formación naranja en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta, llamaba a reformar la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como 'Ley Mordaza', la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

El objetivo, ha defendido, será dar una respuesta judicial "más ágil y rápida" a las ocupaciones a través de juicios rápidos, y endurecer las penas con el fin de desincentivar este tipo de actuaciones. La formación naranja ha abogado por facilitar las condiciones por las que la Policía pueda entrar en una vivienda ocupada en caso existir indicios suficientes de fines delictivos.

"LE HAN METIDO UN GOL SUS COMPAÑEROS"

Sin embargo, la diputada socialista Mercè Perea ha recordado que en estos momentos se encuentra en tramitación una reforma del enjuiciamiento civil para agilizar desahucios en determinadas ocupaciones, que el Congreso ya ha aprobado mociones instando a atajar este problema y que, respecto al enjuiciamiento criminal y el Código Penal "más efectivo" habría sido llevar una proposición legal.

"Le han metido un gol sus propios compañeros con esta moción, porque no se sostiene", ha espetado Perea, que ha acusado a Girauta de caer en "una utilización torticera" de la jurisdicción y de "oportunista". "Su moción creo que no tiene ni una seriedad mínima", ha insistido, instando a Ciudadanos a presentar "una propuesta seria" para poder apoyarla.

EL SONROJO DE LOS DEMÓCRATAS

Por su parte, Rafael Mayoral, de Podemos, ha dicho que la moción "debería sonrojar a cualquier demócrata", teniendo en cuenta que España concentra el 30% de la vivienda vacía de toda Europa y que la vivienda pública en alquiler supone el 1,1% del total.

"El problema es que el PP se ha dedicado a vender el país a pedazos a los fondos buitres", ha dicho, tildando al Gobierno de Mariano Rajoy de "vendepatrias" y reclamando la intervención pública para evitar lo que para él es "el problema fundamental" de la vivienda en España: "las viviendas vacías, que están degradando los entornos urbanos". "Digamos qué están haciendo los Blackstone y compañía", ha apostillado.

Respecto a la propuesta de Ciudadanos, Mayoral se ha preguntado que "en qué cabeza cabe cargarse el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la tutela judicial efectiva". Además, ha criticado que el endurecimiento de las penas en el Código Penal "va en contra de la tradición jurídica" española.

EL PP APOYARÁ LA MOCIÓN

La única formación que se ha manifestado dispuesta a apoyar la moción planteada por Ciudadanos ha sido el Partido Popular. Su diputada Raquel Alonso ha defendido que "siempre" se posicionarán "del lado de las víctimas". "La defensa de las personas en situación de vulnerabilidad y de la propiedad siempre ha sido y será una prioridad para el PP", ha esgrimido.

Por otro lado, ha criticado la generalización del "fenómeno de la ocupación" que, ha dicho, "es tal que es fácil encontrar manuales de ocupación, alguno editado por personas que increpaban el pasado verano a los turistas, que dicen paso a paso cómo ocupar".

Asimismo, Alonso también ha aprovechado para cargar contra "los mal llamados ayuntamientos del cambio" --en referencia a las grandes ciudades gobernadas por coaliciones en las que se integra Podemos-- pues ha sostenido que estos "amparan por acción u omisión" las ocupaciones. Así, ha destacado que en Madrid, ciudad regida por Manuela Carmena, se ha procedido a regular la situación de viviendas ocupadas y se ha paralizado la construcción de un centro de salud porque el local estaba ocupado.

RESERVAS DEL PNV

La otra formación que ha participado en el debate --el PDeCAT había presentado enmiendas, pero sus diputados abandonaron el Pleno durante la mañana en protesta de las detenciones de cargos de la Generalitat-- ha sido el PNV, que aunque ve con buenos ojos la utilización de juicios rápidos, como propone Ciudadanos, para estas causas, no apoya el resto de medidas.

Así, no les convence el portal de vivienda defendido por la formación naranja, echa en falta una "reflexión más profunda" sobre la dación en pago --aunque reconoce que en una moción no puede darse-- y ha destacado que, si bien Ciudadanos defiende la reforma de la conocida como 'Ley Mordaza', no entiende cómo ha dilatado desde enero la tramitación de su reforma en el plazo de presentación de enmiendas.