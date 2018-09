El PSOE asegura que el Plan de Carreteras de Rajoy contiene sobrecostes de hasta el 200%

"El Gobierno del PSOE está dispuesto a poner en marcha el PIC, pero no a costa de cualquier cosa. Cuando hemos comprobado las condiciones, hemos visto que muchas de ellas llevaban consigo que, si una inversión para una autovía suponía, por ejemplo, 500 millones, con el PIC iba a suponer 1.500 millones", ha dicho el portavoz socialista de Fomento, César Ramos, durante la Comisión de Fomento del Congreso celebrada este jueves.

Ramos ha realizado estas afirmaciones en el debate de una iniciativa, registrada por el PP, para instar al Gobierno a no demorar la puesta en marcha de actuaciones de este plan. Tal y como ha asegurado el diputado socialista, Fomento está abierto a utilizar la fórmula de colaboración público-privada contemplada en este plan, siempre que estas actuaciones "no lleven un sobrecoste exagerado". "Si no, tenemos que buscar otras, como pueden ser los Presupuestos", ha dicho.

"Lo que está proponiendo el PP es que vayan grandes beneficios a empresas que dejaron quebrar algunas autopistas de peaje, que las pagamos entre todos, y han buscado otras formas de volver a hacer caja. Me parece una vergüenza", ha criticado.

Por otro lado, Ramos ha criticado que el PP exija la puesta en marcha de estas actuaciones cuando "ninguna de las actuaciones que presentó por el PIC cumplían con la ley de contratos y muchos de ellos no tenían los proyectos redactados". "Tenemos que evitar tomar el pelo a los ciudadanos", ha aseverado

EL PP ATRIBUYE EL RETRASO A QUE ÁBALOS QUIERE HACERLO SUYO

Por su parte, el portavoz de Fomento de los 'populares', Miguel Barrachina, ha atribuido el retraso en la puesta en marcha de estas actuaciones al deseo del ministro José Luis Ábalos de atribuirse la autoría de estos proyectos, seis de los cuales, ha asegurado, ya estaban anunciadas por su predecesor, Íñigo de la Serna.

"El actual Gobierno no quiere que se haga nada de inmediato porque no podría decir que es suyo", ha esgrimido Barrachina, acusando a Fomento de "retrasar deliberadamente" la ejecución del PIC.

Así, cree que desde la llegada del Gobierno socialista "se han hecho muchos pasos para atrás" para ejecutar estas actuaciones, que cuentan con un 42% de financiación del Banco Europeo de Inversiones, entidad comunitaria que, junto a Eurostat, autoriza las mismas.

La iniciativa, que durante su debate únicamente ha contado con el respaldo de Ciudadanos, reclama al Gobierno licitar "a la mayor brevedad" 27 iniciativas contempladas en el PIC, que suman todas ellas unos 2.300 kilómetros de autovías.