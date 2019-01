Así lo ha señalado Ciuró en un encuentro con los medios, donde ha dejado claro que para su formación era "imprescindible" que este Real Decreto hubiese contenido los índices de referencia del precio del alquiler.

No obstante, ha afirmado que el Gobierno se ha comprometido a incluir estos puntos en el proyecto de la nueva Ley de Vivienda. "Si no hay Real Decreto, no podemos avanzar en esta materia", ha dejado claro la diputada.