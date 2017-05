Idealista cree que los precios seguirán subiendo porque la demanda en determinadas zonas es muy alta

Así lo ha señalado el jefe de estudios durante su intervención en 'inmonext', la jornada de reflexión sobre el futuro del sector inmobiliario, organizada por el portal inmobiliario en el marco del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) 2017.

Para Encinar, es "necesario" no olvidar por lo que ha pasado España y, sobre todo, el mercado inmobiliario. En esta línea, ha puesto de relieve que no se están repitiendo lo errores del pasado y que se está normalizando la situación y no "inflando". "El sector es ahora más profesional y profesionalizado", ha añadido.

Además, descarta que se esté provocando una nueva de burbuja inmobiliaria, ya que "no hay más que mirar los datos de crédito actuales". "Los bancos están siendo más prudentes y están creando nuevas expectativas", según Encinar.

Por otro lado, Encinar ha subrayado que el aumento del alquiler es síntoma de una sociedad más avanzada y civilizada. Así, ha afirmado que la recuperación del sector inmobiliario ya se está dando, que se está consolidando y que se está registrando "un subidón" de precios, sobre todo, en el alquiler.

Por su parte, el director del SIMA, Eloy Bohúa, ha afirmado que los datos del sector de este año, en el que han aumentado un 25% la superficie y un 20% los expositores, dicen "bastante" de cómo se está reactivando el sector. "Somos un indicador más del sector, si la feria va bien es sinónimo de que el sector va bien", ha añadido.