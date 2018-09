Fomento estudiará "con seriedad" la propuesta de crear un índice de precios del alquiler "vinculante"

La secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, se ha comprometido este viernes a estudiar "con seriedad" la posibilidad de modificar el marco legal para crear un índice de referencia de precios del alquiler que sea "vinculante", una propuesta que le ha trasladado la consellera del ramo de la Comunidad Valenciana, María José Salvador.

Así lo han trasladado ambas tras la reunión de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que ha tenido lugar en València y en la que según han destacado, ha habido "plena sintonía".

En el encuentro han participado también, por parte del Ministerio, el director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martí, y el subdirector general de Políticas de Ayudas a la Vivienda, Anselmo Menéndez. En representación de la Generalitat, han asistido el secretario autonómico, Lluís Ferrando; el director General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rafael Briet; la directora de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Laura Soto; y la directora del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), Begoña Serrano.

Salvador ha recordado que la Conselleria "ya está trabajando en el precio de referencia de los alquileres privados de la Comunitat en áreas tensionadas muy vinculadas a València y a las grandes capitales de la Comunitat y que está establecido en la Ley de la Función Social de la Vivienda".

Se trata de ver cómo han crecido los precios del alquiler y "en base a ese informe de referencia poder empezar a trabajar con el Ministerio la posibilidad de modificar el marco legal para que no sea solo una referencia sino que pueda ser vinculante", ha subrayado.

En cuanto al parque público de vivienda, la consellera ha admitido que "lamentablemente es insuficiente no solo para atender las necesidades de las personas más vulnerables sino también para que aquellas que aún no estando en estos límites, no pueden acceder a una vivienda digna y en condiciones". Así, ha abordado con a Beúnza "cómo aportar por parte también del Ministerio más recursos para poder ampliar y mejorar el parque público" de viviendas en la Comunitat.

Desde el Ministerio de Fomento, la secretaria general de Vivienda, Helena Beúnza, ha apuntado que "el problema del alquiler está muy focalizado en determinadas zonas" y ha asegurado que "el Gobierno no olvida que tenemos que trabajar y adoptar medidas para la gran mayoría de la población". De este modo, ha asegurado que "hay un compromiso real de estudiar con seriedad todas aquellas cuestiones, entre otras la que ha planteado la consellera Salvador, que puedan ayudar mejorar la situación actual".

Respecto al Plan Estatal de Vivienda, se han abordado mecanismos técnicos de funcionamiento para poder mejorarlo y agilizarlo. En este sentido, Beúnza ha apuntado que en el caso del programa para jóvenes que otorga subvenciones de hasta 10.000 euros la compra de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, se va a "estudiar su modificación" para limitarlo a las VPO y para eliminar la limitación de 5.000 habitantes.

Por otra parte, preguntada por el incremento del precio de la vivienda durante el segundo trimestre de 2018, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes, la secretaria general de Vivienda ha apuntado que "un problema que tenemos en este país es que no existen datos de vivienda públicos y fiables. No podemos continuar dando los datos de los portales inmobiliarios como los datos que salen del Ministerio de Fomento, y en eso vamos a trabajar", ha avisado.

Así Beúnza ha señalado que los observatorios de vivienda del Gobierno central y los de los gobiernos autonómicos trabajarán en "coordinación" para obtener "juntos" unos "datos públicos, objetivos y fiables, necesarios para poder tomar luego decisiones políticas".

En todo caso, ha apuntado que aunque los precios se han incrementado "considerablemente" en la Comunitat y también en el alquiler, "todavía estamos lejos de los datos de 2007".

SALVADOR PIDE A PODEM UNA "CRÍTICA CONSTRUCTIVA"

Por otra parte, preguntada por las críticas de Podem, que recientemente se mostraba "descontento" con la gestión de la Conselleria de Vivienda y criticaba que el estudio para crear un índice de referencia del precio del alquiler llegaba "tarde", Maria José Salvador ha dicho entender que la formación morada tenga "una posición siempre crítica" pero le gustaría que fuera una "crítica constructiva" y se ha mostrado dispuesta a "escuchar" sus propuestas para mejorar la política en materia de vivienda.

Salvador ha defendido que a pesar de "siempre se puede hacer más y mejor", su departamento es "de las consellerias que más presupuesto ejecutamos y más cumplimos los objetivos que nos marcamos". No obstante, "tienen las puertas abiertas de la Conselleria siempre para hacernos propuestas ellos y quienes sea, para hacernos propuestas constructivas de cómo mejora. Por tanto si Podem, a parte de esa critica tiene algo positivo que aportarnos yo estoy encantada de recibirles", ha concluido.