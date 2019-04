Fomento encarga a la Airef un informe sobre el gasto en infraestructuras

El Ministerio de Fomento ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) que realice un análisis del gasto realizado en la construcción de infraestructuras "con el fin de mejorarlo en el futuro", según anunció el titular del Departamento, José Luis Ábalos.

El ministro considera que "requieren atención" los resultados de los últimos informes del Tribunal de Cuentas sobre los sobrecostes registrados en el acceso del AVE a las grandes capitales y la reciente resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, (CNMC) que desveló un cártel que durante años se repartió contratos de Alta Velocidad por 1.000 millones.

Ábalos considera que es preciso "mejorar la gobernanza, la gestión y el control de las inversiones", según indicó durante su intervención en el Encuentro del Sector de las Infraestructuras organizado por Deloitte y 'ABC'.

En la misma línea abogó por la necesidad de que el país se dote de un modelo de financiación de infraestructuras "justo, equitativo y que permita acometer inversiones estables y sostenidas en el largo plazo".

"Lo que no es sostenible es bajar impuestos y aumentar la inversión pública", señaló el ministro. "O lo costeamos con tributos o articulamos un modelo alternativo sobre todo para el mantenimiento", añadió en referencia a la red de carreteras y el debate sobre el pago por uso.

Asimismo, en su intervención, Ábalos también apeló a la necesidad de abrirse a la participación de la inversión privada para acometer proyectos públicos, con sistemas "consensuados y equilibrados tanto para las empresas como para el Estado".

INVERTIR MEJOR

No obstante, el ministro de Fomento abogó por que el país apueste por un nuevo modelo de inversión en infraestructuras que no pase por "invertir menos, sino por invertir mejor", que no repita el modelo de "crear cada vez más y más y más infraestructuras" para fijarse más en la movilidad.

Para Ábalos, el país ya no tiene déficit de infraestructuras y, además, afronta el reto de mantenerlas y de gestionar unos cada vez menores recursos públicos ante la necesidad de dirigirlos a otros fines como pensiones o sanidad.

Por ello, el ministro considera que el país necesita un nuevo modelo de infraestructuras centrado en la movilidad y las necesidades de los ciudadanos y la logística de las empresas, que contribuya a la reducción de emisiones y contemple los nuevos modos de transporte y la digitalización y las nuevas tecnologías.

"Un modelo con cada vez menos hormigón y más gestión de datos", sintetizó el titular de Fomento.