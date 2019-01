Calviño lamenta el rechazo al decreto ley de alquileres, que no obstaculizaba "otras medidas"

"A mí me parece que se trataba de un proyecto ambicioso que atajaba un problema social y que trataba de abordar los aspectos más urgentes, lo que nos había sido reclamado por parte de la sociedad"; ha expresado la ministra ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

"Lamento que finalmente no haya habido una mayoría necesaria en el Parlamento para poder adoptar estas medidas urgentes, que no son obstáculo a que se puedan adoptar otras medidas, pero que a lo mejor necesitan más maduración o una base jurídica distinta a un decreto ley", ha añadido.

La titular de Economía ha respondido de esta forma al eurodiputado de Catalunya En Comú, Ernest Urtasun, quien ha preguntado a Calviño las razones que han llevado al Gobierno a no incluir en la normativa un mecanismo para limitar el precio de los alquileres a imagen de Francia y Alemania.

Calviño ha afirmado que el Gobierno ha puesto "en el centro" de su actividad "desde el primer día" el acceso a una vivienda digna y en condiciones aceptables de todos los ciudadanos. En concreto, sobre los alquileres, ha subrayado que "no se puede resolver con una única norma o una única varita mágica".

Así, la ministra ha defendido que el decreto ley sobre los alquileres introducía medidas para dificultar los desahucios a personas vulnerables y para permitir a las comunidades de vecinos poner límites a las viviendas turísticas, además de alargar la duración de los contratos de alquiler, proteger a los arrendatarios y controlar el aumento de precios con un aumento máximo con arreglo al IPC para las rentas reducidas.

También ha abordado esta cuestión el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, quien ha criticado que exista en la actualidad "una burbuja inmobiliaria alimentada para salvar a los bancos españoles". Asimismo, ha denunciado que la entrada de "fondos buitre" al mercado español ha supuesto "una catástrofe social".

Calviño ha contestado al eurodiputado de la formación 'morada' que no es "acertado" hablar de una burbuja inmobiliaria porque el aumento de los precios se da en los centros de algunas ciudades, no es "comparable" y "no afecta al conjunto del país.

El Pleno del Congreso ha derogado el decreto ley del Gobierno sobre la regulación del alquiler poco después de que finalizase la comparecencia de la titular de Economía y Empresa en la Eurocámara, ya que su convalidación ha sido rechazada con los votos de PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, UPN, Bildu y Foro Asturias.