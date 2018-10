La consejera catalana de Empresa niega que exista un informe de intranquilidad empresarial: "No ocultamos nada"

La consejera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha negado la existencia de un informe sobre intranquilidad empresarial y paralización de inversiones que supuestamente recibió el entonces titular del departamento, Santi Vila, el pasado mes de octubre: "No ocultamos nada".

En comisión parlamentaria este jueves sobre las supuestas estrategias para ocultar intranquilidad empresarial, la consejera ha asegurado que la información recabada sobre empresas e innovaciones era interna y confidencial, ya que formaba parte de documentos de confidencialidad que firmaban con empresas.

"Claro que había información, sería irresponsable no parándonos a examinar. Cada seis horas había información, son informaciones internas, un informe elaborado como tal no existe, no hay problema en admitir que estábamos preocupados", ha afirmado Chacón, y ha añadido que el seguimiento tenía que ver con su voluntad de preservar inversiones y puestos de trabajo.

Preguntada sobre eventuales medidas para que vuelvan las empresas, ha insistido en que su actual prioridad es preservar las empresas que se han quedado y favorecer un entorno productivo para que la economía catalana siga creciendo.

"GUERRA SUCIA DEL ESTADO"

En su turno de réplica, la consejera ha emplazado a los presentes a pedir un informe sobre las presiones que realizó el Estado después del referéndum del 1-O: "Es la otra cara de la moneda, esto es guerra sucia para perjudicar nuestra economía, tengo la obligación máxima de defender nuestro tejido empresarial".

Chacón también ha acusado al Estado de ser el "responsable absoluto" de crear inestabilidad en Cataluña tras el 1-O por liderar la retirada de depósitos y forzar los cambios de sedes sociales tanto de empresas como de los principales bancos catalanes.

Por ello, ha exigido la derogación del decreto aprobado el 6 de octubre del año pasado por el anterior Ejecutivo para facilitar el cambio de sedes: "Me parece paradójico que el Estado interpusiera los intereses partidistas a las estabilidad económica del país".

SE FUERON 2.501 EMPRESAS, MUCHAS FINANCIERAS Y ENERGÉTICAS

Durante su intervención inicial, de 40 minutos, la consejera ha repasado la información publicada en el informe que elaboró su departamento sobre la fuga de empresas y que presentó hace un mes, donde se detallaba que entre octubre de 2017 y julio de 2018 se fueron un total de 2.501 empresas de Cataluña, el 0,59 de su base empresarial.

Asimismo, ha explicado que más de la mitad de las empresas que se han trasladado corresponden al sector financiero (57%) y que un 13,5% son del sector energético: "¿Que quieren que les ofrezcamos a estas empresas para que vuelvan?", ha preguntado la consejera.

Cuestionada por el optimismo de las cifras económicas expuestas, Chacón ha explicado que en ningún momento quitaron importancia al traslado de compañías: "Esto no hace que vayamos por el mundo como si no ha pasado nada. No nos da igual".

También ha insistido en que no se perdieron inversiones, si no que, en todo caso, se pospusieron, y ha anunciado que hay previstos proyectos de inversión en la región, mayoritariamente del ámbito tecnológico.