¿Cómo combinar tus deportivas este verano?

El verano es la estación del año en el cual el calor hace posible que puedas colocarte ese vestido que tanto te gusta pero que no abriga demasiado o esos shorts que te quedan increíbles, por lo que debes tomarte el tiempo necesario para guardar tu ropa abrigada y prepararte para lucir fabulosa.

Las deportivas son piezas que pueden ser combinadas con distintos conjuntos, sean para el frío o el calor, sin embargo, el verano es su mejor momento. Son ideales para darle a cualquier look un toque de gracia, casual y atrevido, haciendo que, sin importar la edad, cada vez más mujeres se decanten por ellas a la hora de tener un outfit fresco y juvenil. Por esta razón, te indicaremos algunas formas de combinar tus deportivas favoritas este verano.

La mayoría de las mujeres pasan mucho tiempo caminando de un lugar a otro en tacones, con la finalidad de lucir más esbeltas y elegantes. No obstante, en ciertos momentos, como en el verano, la tendencia apunta hacia dejar de lado los tacones por un rato y lucir unas deportivas que le aporten a tu look algo de color y comodidad.

Es por ello, que se hace necesario que cuentes con una tienda de calzado que se especialice en ellos de manera general y que te permita comprar, tanto los tacones que te encantan, como las deportivas más elegantes, llamativas y encantadoras del mercado. En este caso, podemos mencionar a zapatos.es, un e-commerce especializado en la venta de calzado por Internet.

Su selección de zapatos va desde los favoritos de los niños hasta modelos que pueden hacerte lucir genial. Posee modelos para todos los gustos, puesto que también cuenta con una sección para hombres. En cuanto a deportivas tiene una oferta variada, que podría llegar a ser adecuada para cualquier mujer.





Combinaciones deportivas

Ten presente, que no porque te coloques unas deportivas automáticamente tendrás un look deportivo, ésta es una creencia que hace que muchas mujeres no las usen, puesto que les interesa lucir elegantes todo el tiempo. Para que puedas comprobar esta afirmación, te daremos algunas ideas para combinar.

Converse . De este tipo de zapatillas, podrás encontrar el modelo normal y el modelo con plataforma. Tu elección dependerá de lo que te guste utilizar. Sin embargo, este tipo de zapatillas combinan con cientos de looks, dándoles un toque de personalidad.

. De este tipo de zapatillas, podrás encontrar el modelo normal y el modelo con plataforma. Tu elección dependerá de lo que te guste utilizar. Sin embargo, este tipo de zapatillas combinan con cientos de looks, dándoles un toque de personalidad. Pompei . Un modelo más veraniego y casuales, son este calzado. Sus diseños incluyen colores intensos y, en algunos casos, combinaciones de colores divertidos, especiales para darle un toque a tu outfit .

. Un modelo más veraniego y casuales, son este calzado. Sus diseños incluyen colores intensos y, . Zara . Si te gustan los modelos más anchos y con combinaciones de colores más brillantes, este tipo de zapatilla deportiva es para ti.

. Si te gustan los modelos más anchos y con combinaciones de colores más brillantes, este tipo de zapatilla deportiva es para ti. Superga . Otro modelo con plataforma. Podrás lucirlo en reuniones con amigos o en una salida al parque. Combina con gran número de combinaciones, por lo que podrás estar segura de que no te dejará mal en ningún momento .

. Otro modelo con plataforma. Podrás lucirlo en reuniones con amigos o en una salida al parque. . Nike. Un rey de los calzados deportivos, se muestra para hacer que tu look sea atrevido y divertido. Además, podrás estar lista para distintas actividades, mientras mantienes un look relajado.

Algunas cosas que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu calzado deportivo para el verano, es que sean agradables para ti. Puedes decidirte por colores pasteles o algunos más llamativos, con purpurina o dibujos brillantes; también puedes hacerte con un par de color neutro, para que puedas combinarlos con todo.

Igualmente, debes considerar que no es lo mismo colocarte tus zapatillas para salir a correr, que tener uno o dos modelos de deportivas para salir por ahí con un look casual, ya que puede que las primeras sean especialmente diseñadas para el fin para el cual las usas, mientras que las segundas sólo deben ayudarte a andar cómoda por donde quieras.

Es fundamental que recuerdes esta diferencia, ya que aunque tus deportivas de correr combinen con todo, muy difícilmente lucirás igual con ellas que con otros pares mucho más adecuados para el momento.