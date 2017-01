La canadiense Borealis roza el 25% de CLH tras comprar autocartera de la empresa

En una nota remitida a sus accionistas y a la que ha tenido acceso Europa Press, CLH informa del cierre de la venta de sus 439.221 acciones de clase D en autocartera a la sociedad Borealis Spain Parent.

Las acciones del grupo logístico se han vendido a un precio de 47,46 euros cada una, de modo que el montante de la operación asciende a un total de 20,8 millones de euros.

Tras la operación, Borealis eleva del 24,15% al 24,77% su participación en la empresa, equivalente a 16,9 millones de acciones. Al precio de la última compra, la inversión tiene un valor de 802 millones de euros.

La firma canadiense se consolida de esta forma como segundo principal accionista de CLH, a poca distancia de Ardian, que dispone de un 25%. Para alcanzar su actual posición, compró en enero un 15% de CLH a GIP y otro 9,15% a Cepsa.

Borealis es una división que invierte a nivel mundial en infraestructuras y en activos de capital privado en nombre del fondo de pensiones canadiense Omers.

Los fondos de inversión se han convertido en los principales accionistas de CLH después de la salida del capital de las petroleras Repsol, Cepsa y BP, que habían ejercido hasta hace poco de socios de referencia para el principal gestor de la red de terminales de productos petrolíferos y oleoductos de España.

El primero en abandonar el capital de CLH fue Repsol, que en 2015 se desprendió de su participación del 10% al vendérsela al grupo inversor Ardian por 325 millones de euros. Posteriormente, Cepsa vendió el 9,15% a Borealis, mientras que BP hizo lo propio con Crédit Agricole, a la que transfirió su 5%.

Tras estos movimientos de las petroleras en el accionariado de CLH, en el que estaban presentes desde hace más de veinte años, prácticamente el 90% del capital del grupo se encuentra en manos de inversores extranjeros. Tan sólo Abanca y Kutxabank, con una participación del 5% cada una, se mantienen como accionistas nacionales.

En el accionariado de CLH también están presentes AMP Capital (10%), Oman Oil (10%), bcIMC CLH Investment Partnership (5%), Her Majesty The Queen in Right of Alberta (5%) y Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (5%).