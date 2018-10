Los cambios incluidos en el plan presupuestario comportan un gasto de 5.098 millones

Así lo ha detallado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en la que ha precisado que el impacto de las medidas de gastos será de 1.992 millones de euros en el 'techo de gasto' de los PGE de 2019.

La partida que conllevará un mayor desembolso será la revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2019, que supondrá un gasto de 704 millones de euros, a lo que se sumarán los 384 millones derivados de la subida de las pensiones mínimas y no contributivas un 3%.

Le sigue el incremento de la financiación para becas (536 millones); la mejora de Dependencia (515 millones); el Plan de Eficiencia Energética de Hogares Vulnerables (Feder) (400 millones); y la subida del Salario Mínimo a 900 euros al mes, que, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, no tendrá impacto alguno en el crecimiento y el empleo, sino que, al contrario, beneficiará a las cotizaciones de la Seguridad Social.

Otras medidas derivadas del acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos que conllevarán gasto son las referidas a permitir ayuda financiera y mejorar las escuelas infantiles (330 millones); la recuperación del subsidio para mayores de 52 años (323 millones); la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores (315 millones) y el aumento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas (300 millones).

Asimismo, está previsto un gasto de 273 millones para el aumento de las partidas de ciencia; 200 millones para el Fondo Nacional de la Energía; 180 millones para el ingreso mínimo vital y 173 millones para política de vivienda. Las medidas que conllevarán un menor coste serán las ayudas para el material escolar (50 millones), las ayudas para comedor (25 millones), el aumento de las partidas para cultura y cine (20 millones) o las oficinas de despoblación (10 millones).

BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS

De estas medidas el Gobierno prevé que se beneficien 8,7 millones de personas en el caso de la actualización de las pensiones al IPC real, así como 2,3 millones de la subida del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas. Buena parte de los pensionistas, unos 6,8 millones de personas, se beneficiarán también de la supresión del copago farmacéutico, que se hará de forma progresiva en esta legislatura, comenzando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad.

Igualmente, un millón de españoles se beneficiará del aumento de la prestación por hijo de las familias más vulnerables, unos 114.000 de la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años y otros 258.000 de la recuperación del 125% de la cotización en subsidios por desempleo. Con datos hasta septiembre, otros 190.000 padres podrán disfrutar del aumento de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad.

CASI 5.700 MILLONES EN INGRESOS

Por otro lado, Montero ha detallado que las medidas de ingresos previstas en el borrador presupuestario supondrán un coste de 5.678 millones de euros derivados de la mayor recaudación por el aumento de varios impuestos y la creación de otros, que permiten compensar las tres bajadas de impuestos contempladas.

Así, la mayor parte de los ingresos derivados de la subida fiscal procederán de las empresas a través de la limitación en las exenciones y el tipo mínimo del 15% de la base imponible en el Impuesto de Sociedades, que permitirá una recaudación de 1.776 millones de euros, a lo que se sumarán los 850 millones que se obtendrán con la creación del Impuesto sobre Transacciones Financieras (conocido como 'Tasa Tobin') y los 1.200 millones previstos con el nuevo Impuesto sobre Servicios Digitales ('Tasa Google').

Igualmente, el Gobierno prevé obtener más ingresos con el aumento del IRPF en rentas muy altas (328 millones); con la fiscalidad verde (670 millones); el incremento del Impuesto de Patrimonio (339 millones); la limitación de los pagos en efectivo (218 millones), el refuerzo de la lista de morosos (110 millones) y con las medidas internacionales de lucha contra el fraude (500 millones).

A todo esto hay que descontarle la rebaja del tipo para pymes que facturen menos de un millón de euros (260 millones), la rebaja del IVA de servicios veterinarios (35 millones) y la rebaja del IVA a los productos de higiene femenina (18 millones).

De esta forma, el impacto global de las medidas será de 5.678 millones, si bien éste se reduce a 4.489 millones en los Presupuestos de 2019.

Según Montero, de los 11.724 millones de incremento de ingresos previstos para las nuevas cuentas públicas, unos 6.413 millones se derivarán del ciclo económico, 3.811 millones de las nuevas figuras impositivas y los 1.500 millones restantes de ingresos no tributarios.

Con independencia de que finalmente vea la luz la nueva senda del Gobierno de Pedro Sánchez --rechazada por el Congreso en julio y que relajaba los objetivos de déficit al 2,7% este año, al 1,8% en 2019, al 1,1% en 2020 y al 0,4% en 2021-- o la anterior del Ejecutivo de Mariano Rajoy --déficit del 2,2% este año, 1,3% en 2019, 03% en 2020 y superávit en 2021--, Montero afirma que no impactará en el aumento del 4,4% del techo de gasto, ya que los poco más de 1.000 millones que variaría en el Estado no modificarán dicho alza. De esta forma, el límite de gasto no financiero para 2019 quedará fijado en 125.064 millones de euros.

La titular de Hacienda ha informado de que las previsiones del Gobierno estiman un alza de los ingresos del total de administraciones públicas del 3,1% en 2019, hasta los 515.552 millones de euros, y un incremento del 5,7% de los ingresos, hasta los 493.329 millones de euros. De esta forma, la diferencia pasa de los 32.950 millones calculados para este año a 22.223 millones el próximo año.