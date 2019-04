El autoconsumo fotovoltaico, ese desconocido

Contenido patrocinado

¿Conoces los muchos beneficios que tiene el autoconsumo fotovoltaico? De hecho, el proyecto instalacion fotovoltaica autoconsumo es uno de los que más se están demandando en la actualidad precisamente por este motivo, por sus muchas ventajas para el usuario.

Este tipo de instalaciones es aún desconocido, pero nosotros queremos mostrar cuáles son algunas de esas ventajas que todavía no se aprovechan por la falta de conocimientos.





Son perfectas para la economía familiar

Ya sabemos que la factura de la luz aumenta cada vez más, ¿por qué gastar más cuando puedes utilizar estas instalaciones para autoconsumo vivienda y gastar mucho menos dinero?

Si bien la mayoría de estas instalaciones no se usan en exclusiva y no sustituyen a las instalaciones eléctricas tradicionales, sí que pueden servir de complemento, es decir, para algunas cosas se utiliza la red eléctrica tradicional y para otras la fotovoltaica de autoconsumo.





Son rentables en muy poco tiempo

Además de lo que se ha mencionado antes del ahorro económico, una instalacion de energia solar fotovoltaica es rentable en muy poco tiempo. Por si fuera poco, estas instalaciones fotovoltaicas tienen una vida útil muy larga, entre 30 y 40 años sin ningún problema, y las podemos rentabilizar en un período de entre 7 y 10 años, puesto que hacen que ahorremos mucho en energía y eso se va a ver reflejado en las facturas.





Son completamente respetuosas con el medioambiente

Estamos en un momento delicado para el Planeta en el que asistimos a una gran cantidad de acciones que son perjudiciales para la naturaleza y el medioambiente. No es necesario contaminar para conseguir la energía que necesitamos, y esto es lo que demuestran las instalaciones fotovoltaicas, que no emiten dióxido de carbono a la atmósfera como hacen otras fuentes no renovables de energía como pueden ser las centrales nucleares o las térmicas.





La energía no se pierde. Es más eficiente

Uno de los principales problemas de la energía es que se pierde desde la fuente emisora hasta que se utiliza. Esto es algo que ocurre en mucha menor medida con una instalación fotovoltaica, ya que la distancia que hay entre una instalación hasta el punto de consumo es muchísimo menor que en el caso de las no renovables.





Es muy fácil de mantener y de instalar

Nadie quiere instalaciones complicadas y costosas tanto de instalar, valga la redundancia, como de mantener. Una instalación fotovoltaica tiene su complejidad, naturalmente, pero en comparación con otras es mucho más sencilla y con menos costes de mantenimiento.

A modo de conclusión cabe decir que las instalaciones fotovoltaicas son una forma de aprovechar las energías renovables muy eficientes y eficaces. Es una pérdida de tiempo y recursos económicos que en un país como España donde el sol es muy abundante no se puede aprovechar para conseguir energía para nuestro hogar. Además, por suerte, los sistemas para el autoconsumo de energía son asequibles para el bolsillo y cuentan con posibilidad de financiación.

¿Por qué gastar más dinero y contaminar más cuando puedes optar por no hacerlo?