Seis restaurantes españoles, entre los 100 mejores del mundo

En concreto, Arzak roza el "top 50" al situarse en el puesto 53 seguido de Diverxo, de David Muñoz, que ocupa la posición 75. Los otros nominados son los restaurantes Quique Dacosta (81), Enigma de Oliver Peña (82), Martín Berasategui (87) y Aponiente, de Ángel León en el 94.

El próximo 25 de junio el ranking The World's 50 best restaurants desvelará los restaurantes posicionados del 1 al 50 en Singapur. Actualmente, la lista la encabeza Osteria Francescana del chef Massimo Bottura, le sigue El Celler de Can Roca de los hermanos Roca y en tercer lugar se sitúa el restaurante Mirazur de Mauro Colagreco.

"Es un reconocimiento que sin duda me ha hecho mucha ilusión por la proyección internacional que adquiere Aponiente y, sobre todo, un merecido homenaje a mi tripulación incansable. Aponiente más que nunca trasciende fronteras y aspira a seguir siendo un referente en la cocina sostenible del mar" indica el chef Ángel León.

En la lista de 2018 de los 13 restaurantes españoles, siete son vascos, cuatro de Cataluña, uno de Madrid y otro de la Comunidad Valenciana. The World's 50 Best inició una gira mundial en 2016, y en los últimos tres años ha celebrado su ceremonia en Nueva York, Australia y el País Vasco.Este año la ciudad elegida es Singapur, siendo la primera ciudad asiática en la que se celebra este evento.

Este año también se incluyen novedades en el sistema de votación. A partir de ahora, todos aquellos restaurantes que ya han sido proclamados número 1 ingresarán en un programa llamado "Best of the Best" y ya no serán elegibles ni aparecerán en el ranking anual.

El ranking británico prepara también un nuevo lanzamiento: una plataforma en la que presentará los mejores destinos del mundo para comer. No será un ranking, sino una red de restaurantes y bares agrupados principalmente por geografía.