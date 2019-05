El sector pesquero reitera que las organizaciones regionales son fundamentales para la gestión pesquera

En concreto, el sector destaca los casos de éxito de estas organizaciones y considera que deben fortalecerse y no mermadas por otras con un conocimiento parcial de la gestión pesquera como, por ejemplo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) o el proceso BBNJ (Biological diversity of areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ).

El presidente de International Coalition of Fisheries Associations (ICFA), el español Javier Garat, ha señalado que es "necesaria una mayor voluntad política" de los Estados para colaborar de forma efectiva en la gestión de los recursos compartidos y "garantizar la efectividad" de las medidas establecidas a través de mecanismos apropiados de control, monitorización y vigilancia.

El directivo español ha solicitado durante la 14 ronda de consultas informales de los estados parte del Acuerdo de Nueva York de Naciones Unidas (UNFSA), "mejorar la financiación" de las organizaciones y "reforzar su capacidad y recursos" para la investigación científica por parte de los Estados.

"La ORP son las encargadas de establecer las reglas en alta mar, pero son sus partes contratantes, los Estados costeros y de bandera, los que tienen la responsabilidad de implementar las medidas que garanticen el uso sostenible de los recursos que se capturan en sus zonas de regulación. En lugar de buscar nuevas organizaciones que se ocupen de la gestión de las pesquerías, que, además, están formadas por las mismas partes contratantes, necesitamos fortalecer las ORP, crear incentivos para los Estados que cumplen con sus obligaciones y penalizar a las que no lo hacen", ha subrayado.