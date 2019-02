Más de 11 millones de toneladas de productos hortofrutícolas pasaron por los puertos españoles en 2018

En concreto, de esa cantidad, más de cuatro millones de toneladas correspondieron al tráfico 'import-export', cifra que sitúa a España en uno de los principales países suministradores de este tipo de productos al resto de Europa.

El incremento de este tipo de mercancías se debe a la potenciación de las líneas de cabotaje marítimo con los países europeos, donde se dirigen cerca del 90% de las exportaciones españolas, y con los países africanos ribereños del Mediterráneo, lo cual a su vez está favoreciendo el incremento de la intermodalidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha señalado que España es el primer exportador de frutas y verduras de Europa.

Según los últimos datos de la Federación Española de Productores Exportadores de frutas y verduras (FEPEX) el valor de la exportación española de frutas y hortalizas frescas totalizó 12.704 millones de euros en 2017, de los que el 93% tuvo como destino algún país de la Unión Europeo.

Los puertos españoles se han presentado en la Feria Fruit Logistica de Berlín con una potente oferta de productos y servicios destinados al mercado de frutas y verduras frescas.

En el stand 'Ports of Spain', y bajo el lema 'Connecting the world to fresh food', ocho autoridades portuarias (Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Castellón, Huelva, Motril, S.C. Tenerife, y Valencia) ofrecen 85 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con cerca de dos millones de metros cúbicos de capacidad, más de 300.000 metros lineales de atraque, conexiones con cualquier puerto del mundo, puntos de inspección fronteriza (PIF), servicios fitosanitarios, y todo tipo de soluciones logísticas.

El embajador de España en Alemania, Ricardo Martínez, acompañado por el director corporativo de Puertos del Estado, Magec Montesdeoca, ha visitado hoy el stand y ha comprobado el rol que desempeña España como plataforma logística y la intensa actividad comercial que despliegan tanto las autoridades portuarias como las empresas españolas presentes en la feria.