La exportación de frutas y verduras posiciona a España como principal proveedor de Europa

Los puertos españoles, de la mano de Puertos del Estado, presentarán en Fruit Attraction 2017, la feria internacional del sector de frutas y hortalizas que se celebra del 18 al 20 de octubre en el Ifema de Madrid, una completa oferta logística para el movimiento, almacenaje y manipulación de productos hortofrutícolas.

En concreto, 8,5 millones de toneladas de frutas, hortalizas y legumbres pasaron por los puertos españoles en 2016. De esa cantidad, cerca del 60%, 4,9 millones de toneladas, correspondieron al tráfico import-export, cifra que convierte a España en el principal suministrador de Europa de este tipo de productos.

En el stand 'Ports of Spain' y bajo el lema 'Connecting the world to fresh food', catorce Autoridades Portuarias (Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ferrol, Huelva, Las Palmas, Marín y Ría de Pontevedra, Motril, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo) ofrecerán almacenes frigoríficos con cerca de 2 millones de metros cúbicos de capacidad, puntos de inspección fronteriza, más de 300.000 metros lineales de atraque y conexiones con cualquier puerto del mundo.