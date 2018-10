Las compras y ventas de productos hortofrutícolas en los puertos españoles crece un 25% hasta agosto

Las importaciones y exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres en los puertos españoles crece un 25,5% hasta agosto, con 2.917.449 toneladas, según ha informado Puertos del Estado.

Los datos demuestran que España se ha convertido en la "puerta" de entada de las importaciones de frutas procedentes de terceros países; además, por su ubicación estratégica es el primer país exportador de Europa.

Las redes de conexiones 'reefer' y las empresas frigoríficas miran al futuro con optimismo. La principal asociación del sector de explotaciones frigoríficas, Aldefe, ha informado que el índice de ocupación de los cerca de tres millones de metros cúbicos de sus asociados superó el 80% y el sector facturó más de 177 millones de euros en 2016.

Según los datos de cierre de 2017, el sistema portuario de titularidad pública movió 545 millones de toneladas, de las cuales 10,2 millones fueron frutas, hortalizas y legumbres, registrando un incremento del 9,7% respecto al año precedente.

El Ministerio ha afirmado que el incremento de movimiento de estas mercancías tiene que ver con la potenciación de las líneas de cabotaje marítimos en los países europeos, que representa cerca del 93% de las exportaciones españolas, y con los países africanos ribereños del Mediterráneo.

Según los últimos datos de la Federación Española de Productores Exportadores de frutas y verduras (FEPEX), el valor de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas frescas totalizó 12.486 millones de euros en 2016, y el 92,6% tuvo como destino algún país de la Unión Europea.

Los puertos españoles se presentarán en la 'Feria Fruit Attraction' de Madrid, donde estarán presentes 15 Autoridades Portuarias bajo el lema 'Connecting the world to fresh food' en el stand 'Ports of Spain', con el objetivo de ofrecer las mejores alternativas para la importación y exportación de productos hortofrutícolas.

Estas 15 autoridades portuarias serán Almería, Bahía deAlgeciras, Bahía de Cádiz, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ferrol-SanCibrao, Huelva, Las Palmas, Motril, Sevilla, Tarragona, Valencia yVigo.

Los puertos participantes ofrecen actualmente 85 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y áreas de depósito, frigoríficos con cerca de dos millones de metros cúbicos, más de 300.000 metros lineales de atraque, conexiones con cualquier punto del mundo, puntos de inspección fronteriza, servicios fitosanitarios y soluciones logísticas.