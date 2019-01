La Unió reclama a Planas más valentía ante la UE y AVA-Asaja pide mecanismos en favor del sector citrícola

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), por su lado, le ha pedido hechos y mecanismos en favor del sector citrícola y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), una ley que defienda a estos profesionales.

Así lo han indicado los responsables de estas organizaciones tras la reunión que han mantenido esta jornada en València con Luis Planas y con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para abordar la situación y el futuro del sector agrícola valenciano, especialmente, del citrícola.

Tras este encuentro, el secretario general La Unió, Carles Peris, ha comentado que esperaba que el ministro les trasladara una reivindicación "más clara" y "directa" hacia Bruselas. "Hoy queríamos el anuncio de una interpelación clara en Bruselas en asuntos que están trabajados. Más valiente, más clara y más directa para interpelar a Bruselas y revertir esta situación y que todo el sector pueda jugar con las mismas reglas de juego", ha planteado.

En este sentido, Peris ha pedido "valentía" y ha insistido en la necesidad de pelear por lograr "ayudas directas al productor, que lo ha perdido todo". "Es lo que realmente le hacía falta. Deberían activarse ayudas directas para mantener las explotaciones de cara al cultivo del año que viene. Esperaba más", ha agregado.

Por ello, ha considerado que la reunión entre los agricultores, el ministro y el jefe del Consell ha tenido "luces y sombras". "Luces porque nos ha escuchado el ministro pero sombras porque ha faltado cierta valentía y hacer un anuncio más directo y concreto".

CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

Respecto a la petición de la cláusula de salvaguarda citrícola, que el ministro ha dicho que el Gobierno exigirá si se dan las condiciones cuando se revise el actual acuerdo al vencer en octubre de 2019, el responsable de La Unió de Llauradors ha considerado que no es necesario esperar "macrodatos" a partir de los informes correspondientes.

Así, ha dicho que "no es tan difícil argumentar un impacto negativo" en la citricultura si se observan los precios y al productor, que "no está percibiendo casi nada". Tras ello, ha lamentado que para esta campaña ya no se vaya a reclamar esa cláusula.

Por su parte, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha valorado que Luis Planas haya reconocido que la actual campaña citrícola ha sido un "desastre" y ha rechazado que las soluciones lleguen tarde porque así "tienen menos efecto". Ha estimado "necesario activar mecanismos de mayor concentración de la oferta" y trabajar para mejorar el modelo.

"No tenemos las variedades en este momento que el mercado mundial exige, los acuerdos que la UE tiene firmados con países terceros se han extralimitado porque no hay reciprocidad y eso nos perjudica de forma notable", ha planteado Aguado, que ha lamentado que en la actualidad se estén desaprovechando mercados como el ruso que están "siendo ocupados por los directos competidores".

"BIEN DOCUMENTADO"

Cristóbal Aguado ha comentado, por otro lado, respecto al tema fitosanitario que ha trasladado al ministro la conveniencia de "invertir en tecnología, en investigación y en mejorar la reciprocidad en los acuerdos con países terceros" para que "todos tengan las mismas condiciones". Igualmente, ha instado a "negociar los convenios de forma inteligente" y "no la Unión Europea por un lado y los países por otro", y a "hablar de costes que estabilicen las rentas de los agricultores".

El presidente de AVA-Asaja ha considerado que el ministro de Agricultura está "bien documentado" y ha afirmado que "si compromete con hechos lo hablado puede hacer mucho por mejorar la situación citrícola valenciana". "Sabe del minifundio y de la debilidad de nuestras estructuras. El talante del ministro es muy positivo. Ahora son necesario hechos, mecanismos y que la interprofesional cumpla el papel que debe tener y garantizar mayor potencia para la citricultura", ha expuesto.

Por su parte, el responsable de la Unión de Pequeños Agricultores, Ricardo Bayo, ha valorado la visita de Planas y que escuche al sector, al tiempo que ha censurado los efectos de una campaña citrícola "desastrosa" este año. Así, ha censurado que los agricultores perciban "precios ínfimos por debajo de los costes de producción" y que se sumen problemas coyunturales y estructurales.

Bayo ha instado a "trabajar para corregirlos" y ha defendido también que la interprofesional del sector juegue el "papel importante" y de "estrategia" correspondiente. Tras ello, ha opinado que la PAC sea "incapaz de solucionar una crisis sectorial" y ha pedido al Gobierno que cuando vaya a Bruselas a negociarla "trate de solucionar ese problema" y de "implementar otro tipo de medidas". Igualmente, ha reclamado "una ley que defienda a los agricultores" y "asegure que no se pierde valor en la cadena alimentaria".