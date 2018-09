UGT exige una mesa de diálogo con el Gobierno para solucionar los falsos autónomos en el sector cárnico

En concreto, el sindicato considera que la mesa de negociación del convenio de industrias cárnicas no es el único escenario posible para llegar a acuerdos que pongan soluciones a los problemas que atraviesa el sector.

Más de 300 delegados del sector cárnico de UGT Fica y de CCOO de Industria se han concentrado este miércoles ante las puertas de Ifema coincidiendo con la celebración del Meat Attraction para pedir el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo y erradicar la explotación de los falsos autónomos a través de las falsas cooperativas de trabajo asociado.

El sindicato considera que la mesa de negociación no es el único escenario posible para llegar a acuerdos que pongan soluciones al problema del sector y por ello reclama la apertura de una mesa de diálogo nacional, donde las partes implicadas en el conflicto cuenten con la tutela del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y que éste sea garante de que los hipotéticos acuerdos que puedan alcanzarse en esta mesa, se trasladen al convenio lectivo, y que sean de aplicación real.

UGT Fica ha señalado que "no concibe acuerdos posibles y con garantías si no se constituye una mesa de diálogo gubernamental en la que esté presente la Federación hasta que alcance un acuerdo". "Y de no alcanzarlo, vamos a ser contundentes en la defensa de los intereses y derechos de todas las personas que trabajan en el sector cárnico organizado entorno al convenio de mataderos de aves y conejos y del convenio estatatal de industrias cárnicas", han recalcado.